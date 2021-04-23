《工藝協奏曲-臺灣x金澤工藝交流展》今日於台南市美術館開展。（南美館提供／曹婷婷台南傳真）

《工藝協奏曲-臺灣x金澤工藝交流展》今日於台南市美術館開展，展覽特邀來自卯辰山工房孕育8位日本工藝家以及13位傑出台灣工藝家共同展出，展覽由文化部指導，國立臺灣工藝研究發展中心攜手台南市政府、金澤市政府、南美館、金澤卯辰山工藝工房共同辦理，以紀念嘉南大圳開工滿百周年，並促進台日友好文化交流，傳遞生活中無所不在的工藝美學。

卯辰山工房為推動金澤當地優良傳統工藝繼承發展與文化振興而設立，並期許未來成為培育工藝人才的世界級據點。《工藝協奏曲》聚焦在金工、陶瓷、漆藝、玻璃、染織等五大工藝類項，揭示台日文化裡、五種工藝間，由技藝、造形引領，佐以人文、風土、時代、媒材、創意所融合的藝術表現，猶如一曲協奏，作品間分別獨立又相互共振，可各自表述又可合而為一，和諧且悠揚。

今天開幕儀式由文化部常務次長李連權、工藝中心主任張仁吉、台南市副市長趙卿惠、南美館董事長蘇憲法、南美館館長林育淳共同揭幕。

工藝中心表示，工藝中心長年致力於工藝文化推廣與工藝產業扶植，建構有利於台灣工藝傳統產業往知識型創意產業蛻變發展的優質環境。「嘉南大圳開工滿百週年紀念活動」契機始於感念日本技師八田與一的建設之功，文化部以「飲水思源」為念、八田與一紀念園區為軸心向外輻射規劃系列活動。工藝中心則自「工藝」出發，以《工藝協奏曲》為主題策劃展出，隱喻泰日間既相近卻不相同的文化底蘊，也同時藉由作品對比與交融，激盪出燦爛文化創意花火。

《工藝協奏曲》策展選品，剖析創作者如何透過「傳統工藝」結合「現代語彙」兩個軸線，交織成當代的文化特徵。其中，日本漆藝工藝家村本真吾特為本展創作精美絕倫的《枝羽－花滿，著色》首度海外展出，作品表現出自然觀與生命力。

台灣多位傑出工藝家、得獎新秀亦展現精湛創作，如張清淵的陶藝作品—《莫名石》蘊含身份認同的深意、曾永玲金工作品《蒔時–一花一世界》系列作品，結合工藝與科技詮釋出心安與心淨的禪意等，展場設計配合主題，精心別具，透過化簡抽象的高音譜號、波形展臺上如琴弦的金線、黑白相間如跳動琴鍵的展臺，動線直觀俐落，藝術因子傾瀉滿室，邀請觀眾浸淫在這場美學的視覺饗宴。

本次工藝展也為5月8日重頭戲《嘉南大圳開工滿百週年紀念活動》揭開序幕，活動當日將有台日貴賓共襄盛舉，包含八田與一追思祭拜、開工滿百周年紀念典禮、祈福手舞共演、大圳劇場演出、八田與一主題展、大圳老照片展、嘉南平原物產展示會等，適合親子同樂。

(中時 )