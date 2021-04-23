台鐵責任在哪？太魯閣號家屬不敢言怕說錯話 王薇君揭：聽到善款覺得憤怒被羞辱

台鐵408次太魯閣號事故發生至今已過21日，花蓮地檢署16日第一波偵結以過失致死、肇事逃逸等罪起訴禍首包商李義祥，衛福部亦開設捐款帳戶，承諾向每位罹難者發出1500萬元慰問金，但罹難者家屬所承受的悲痛卻始終難以消去，遺體修復團隊76行者發言人王薇君代傳家屬內心的話，接連在個人臉書傳達心中最真實的痛。

王薇君在22日晚間發出第一篇罹難者家屬心聲，引起廣大迴響；今（23日）晚間8時許再度發出第二篇家屬心聲，內容為一名痛心疾首的母親所寫下，該名母親說，出事當日從新北一路搭車至花蓮的路上她什麼新聞也不敢看，就怕沒有勇氣能走出火車站，直到現在，她仍覺得一切都不真實，更難以接受才與她開心說笑的女兒，怎麼就再也不見了、再也不能陪著她了。

該名母親說，非常感謝一路上給予幫助的所有人，但卻在辦完女兒的告別式後看見檢方偵結起訴的新聞，看見起訴之人以及起訴的罪名使她難以接受，並說「台灣的法律真的很讓人失望。」

該名母親在文章最末提到，謝謝社會大眾的愛心捐款，但對於她而言，每辦理一次手續都須拿出一張死亡證明，那種痛只有家屬才能懂，「我多想告訴女兒，錢，媽媽可以自己努力賺，妳可以回來我身邊嗎？」並喊話台鐵以及政府，希望能給台灣人民安全回家的承諾，並作出積極的作為。

據了解，花蓮地檢署檢察長俞秀端17日出席罹難者家屬公祭時曾針對家屬質疑做出回應，俞秀端說，第一波起訴僅就社會大眾最關心、直接造成事故發生的犯罪行為進行起訴，其餘大眾關心的台鐵以及監造的弊端，因涉及層面廣大，專案小組仍在盡全力蒐證與釐清案情，絕對會依照法律與證據，撇除所有外在因素辦到底。

(中時新聞網)