就在台灣因持續乾旱而影響民生與工業用水之際，大陸南方也傳出乾旱災情。大陸國務院水利部表示，當前南方部分地區旱情持續，以雲南、廣東較嚴重，有99萬農村居民發生臨時飲水困難，水利部近日對旱災防禦工作進行安排部署。

據《中新社》報導，去冬今春，中國南方部分地區長時間持續乾旱。國務院水利部表示，當前雲南、廣東等地旱情仍然較重，雲南耕地受旱面積和農村飲水困難人數增長較快，廣東東部部分城鎮實行限時、限量、限壓供水。

江西省贛州市章貢區的贛江支流之一貢江，持續的乾旱少雨導致河流水位下降，大片河床裸露。（圖／中新社）

截至4月23日，大陸耕地受旱面積已達672萬畝，有99萬農村居民、32萬頭大牲畜因旱發生飲水困難，主要分佈在雲南、廣東、廣西、貴州、山西等省份。

去冬今春，大陸南方部分地區長時間持續乾旱，當前雲南、廣東等地旱情仍然較重，廣西、貴州、山西等省份出現缺水問題。（圖／中國氣象綜合監測網）

報導說，本月22日水利部召開會議，分析研判大陸雨情、水情、旱情和水庫蓄水情況，對旱災防禦工作進行再安排、再部署。

會議強調，此次乾旱持續時間長，要充分認識到嚴重乾旱對民生的重大影響，全力落實好各項抗旱措施。緊盯雲南、廣東等重點地區，及時掌握旱區蓄水、農作物受旱、民眾飲水困難、城鎮供水緊張等情況，加強水工程調度，讓有限水源充分發揮抗旱效益，在保障生活用水安全的前提下，千方百計滿足春灌用水需求，保障糧食安全。

報導說，會議上同時要求「加快推進乾旱監測預警綜合平臺建設，努力提升旱情監測預警水準」。

雖然多地乾旱嚴重，但時節上已自南向北進入汛期，會議因此要求嚴密防範旱澇急轉，扎實開展汛前檢查，加快水毀工程修復，及時組織防汛演練，修訂完善調度方案預案，確保防洪安全。

(中時新聞網)