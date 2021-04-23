大陸當紅女星趙麗穎近年屢傳與丈夫馮紹峰婚變，今日更發出聯合聲明，證實兩人經認真地商討後，決定和平分手並結束婚姻關係，未來也將繼續承擔父母責任，共同撫養並陪伴兒子想想成長。只是趙麗穎才說與馮紹峰和平分手不到一天，就被網友發現已火速將微博上有關馮紹峰的隻字片語刪光光，原因令人好奇。

33歲趙麗穎與大9歲馮紹峰今日宣布和平分手，決定從夫妻退回朋友關係，離婚原因眾說紛紜，雖然兩人聲明中表示是因工作聚少離多分手，但隨後趙麗穎火速刪光微博有關馮紹峰恩愛訊息之舉動，也讓網友質疑兩人離婚恐怕另有隱情。

「2年半」短命婚玩完!馮紹峰.趙麗穎同發聲明「和平離婚」

其實趙麗穎從一個出身農家的女孩，靠著努力不妥協的精神成為紅遍演藝圈的一線女星，她對愛情的看法也是獨立又自主。她今年4月初接受時尚雜誌訪問，就直言：「很多人覺得過得很孤獨、焦慮，生活裡面有很多困難，覺得能夠找一個人彌補、幫助我，在一起好像就能得到寬慰。但這個角度特別片面，因為愛情本來就是兩個人的情感。」

「所以在愛情中我們要把自己心態調整好然後再去生活，不要過分依附任何一方情感，要有能力做自己的事情，做自己的決定，我們要能夠獨立思考自己的人生。」趙麗穎的這段話也被認為在暗示與馮紹峰夫妻緣盡。

(中時新聞網)