懸缺2個半月的台鹽董座位置補實。經濟部今天發布台鹽董事長遺缺由現任嘉義縣副縣長吳容輝接任，並由他一併兼任轉投資台鹽綠能董座，全力衝刺綠能業務，預計本月30日董事會後上任。另外，目前由總經理李順欽暫代的中油董事長，則預計6月董事改選時發布接任人選，是否由李真除，仍有變數。

台鹽前董事長陳啟昱今年2月以個人生涯規劃無預警請辭，外界多認為他是被請辭，其職務也由經濟部次長曾文生暫代至今。經濟部今表示吳容輝人事令是報行政院，經蘇貞昌院長核定。

經濟部表示，吳容輝曾任台灣菸酒公司董事長，並擔任嘉義縣四任縣長的副縣長，行政經驗豐富，對國營事業管理的經驗也嫻熟，未來接任台鹽董事長後，可以快速上手。

而之所以選擇吳，也是因為台鹽綠能現在嘉義有一個大型魚電共生太陽能案廠推動，吳現為嘉義縣副縣長，熟悉這項業務，剛好可以帶領。而台鹽鹽水本業做得差不多，目前多致力多角化經營，下階段會以綠能為主。

至於中油前董事長歐嘉瑞以屆齡「解甲歸田」，目前由李順欽暫代也已有2個月。經濟部長王美花表示，現在以解決水情問題為主，國營事業人事暫時還無暇思考。

據了解，因中油預計於6月要改選董事，會選擇那時推出新董事長人選。目前外界仍以李順欽內升機率高，不過外傳內外部都有人在爭取這個位置，所以還有變數。

(中時 )