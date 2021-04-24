小編每天上班都會經過一處建築工地，工人們坐在便利商店門口吃早餐、等上工……，看到這樣的情景，頓時覺得賺錢真的不容易，與這些藍領工人相比，有時間在辦公室悠哉地吃早餐的你我，是不是感到幸福多了？不過，從另一個角度來看，工地工人雖然辛苦，但是工資卻不差，甚至高過一些白領階級，尤有甚者，時下不少年輕人受到經濟大環境的影響，每個月都是財務赤字、入不敷出，更是「零存款」，且這個比例持續創下新高。

適逢「51勞動節」即將到來，本周小花平台以人力銀行最新調查：「39歲以下青年勞工平均存款只有新台幣13.3萬元、近2成『零存款』」為題，將同為勞工的「小資上班族」和「做工的人」作對比，延伸討論不同職業、風險等級也不同，該如何規劃更完整的個人保障？

調查：青年勞工平均存款僅13.3萬元、近2成零存款

根據人力銀行最新調查指出，國內39歲以下的青年勞工中，約有35％平均存款只有13.3萬元、出現財務赤字且連續3年惡化，並有近2成的人是「零存款」，比例持續創下新高。

受到經濟大環境的影響，現階段的青年勞工對於自己的工作失去了原先的熱忱，因為勞心勞力卻存不到錢，不禁思考：「『工作』究竟有什麼意義？」面對這樣的疑問，竟有超過80％以上的青年勞工認為工作的意義在於「賺取基本生活費」而已。

這些說中了你的心聲嗎？據了解，工作對於青年勞工來說，除了為「賺取基本生活費」外，其次是「有錢才可以提高生活品質」、「有錢才可以去圓夢」、「成就感的來源」及「不會與社會脫節」。

此外，目前青年勞工平均「實際日工時」為9.4小時，其中有超過70％的人坦言會擔心自己過勞，至於喜歡和不喜歡現有工作內容與工作環境的人口比例則是不相上下，分別占了24.5％和25.3％。

再說到約有35％的青年勞工平均存款只有13.3萬元、出現財務赤字且連續3年惡化，更糟糕的是，有近20％的青年勞工表示自己沒有任何存款，其中不乏是欠下鉅額卡債的卡奴，其後依序為車貸、替家人或是親友背債、房貸、投資失利等。

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(中時新聞網)