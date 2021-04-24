【回憶殺】70年代台灣流行的台語歌曲，闡述岀無數市井小民的心聲，當時以一首《討海人的心聲》走紅歌壇的「酒國歌王」陳一郎，歌聲散發滄桑漂泊遊子的味道，更道出當時中下階層民眾的心聲，奠定在歌壇的地位，不過雙親接連逝世不堪打擊，讓原本嗜酒罹患的肝病再度復發，最終因為肝癌病逝醫院，享年47歲。

陳一郎原是擔任黑手，以修理腳踏車與摩托車為業，當時電台節目主持人車子爆胎前來車行修理，發現陳一郎有副與生俱來的好歌喉，將他推薦給唱片公司高層，並推出首張台語專輯《阿郎阿郎》，低沉滄桑的嗓音，帶有濃厚鄉土味，很快便在歌壇打響名號，尤其一首《討海人的心聲》，道盡當時台灣中下階層民眾的心聲，因此在70年代的臺灣，只要有工地或海港的地方，就一定有陳一郎的歌聲，等同奠定他在當年歌壇的地位，尤其當年「寶島歌王」葉啟田入獄服刑時，更被視為能頂替他的接班人。

陳一郎曾以操著台語腔英文的「瑪爾寇陳」英文老師一角，成為中視節目「歡樂一百點」噱頭。（圖／中時資料照）

此外，陳一郎更以操著台語腔英文的「瑪爾寇陳」英文老師一角走紅，成為中視綜藝節目《歡樂一百點》的賣點，不僅深受觀眾喜愛，還受到廣告商青睞，拍了一系列零嘴廣告，成功開啟事業第二春，不過因為踏入五光十色的演藝圈，讓陳一郎的生活步調，有了一百八十度的轉變，原先生性就豪爽開朗大方，加上愛結交朋友，只要友人邀約就豪爽赴約，而這種阿莎力的性格，在應酬極多的演藝圈更是「變本加厲」，這也讓老婆不願再隱忍決定離婚，由於聚會中不斷「以酒會友」，讓他有了「酒國歌王」的封號，但長期嗜酒導致肝功能受損，連歌喉也受到嚴重傷害，讓他不得不做出暫時淡出歌壇的決定，返回屏東老家靜養。

陳一郎因為長期嗜酒罹病，曾短暫淡出歌壇。（圖／中時資料照）

陳一郎肝病復發，病情急速惡化病逝醫院。（圖／中時資料照）

陳一郎在靜養期間戒酒之後，身體逐漸好轉，但因為生病後長時間未在螢光幕前曝光，一度傳出他病逝的消息，他更為此露臉澄清傳言全是子虛烏有，未料接下來卻遭逢巨變，先是復出歌壇，唱片銷售量不如預期，導致心情低落，接著雙親接連過世，讓他頓時失去依靠，多重打擊下，導致肝病再度復發，最後因為病情急速惡化，在48歲生日前夕病逝高雄長庚醫院，家人也尊重他生前「悄悄走不打擾任何人」的遺願，低調舉辦他的後事，留給演藝圈好友及粉絲無限緬懷。

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(中時新聞網)