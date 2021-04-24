國際主要珠寶雜誌和團體，長久以來一直對珠寶原材料的價格都有緊密的追蹤，除了國際上某些年度因為特殊事件的發生，如經濟危機、區域戰爭影響外，基本上國際珠寶玉石原材料的價格，就是一路扶搖直上。就連新冠病毒在二○二○年起造成多國邊境封鎖，全球一度進入生產停頓、經貿停滯、大規模失業的狀況下，國際鑽石報價只下挫了約略半年時間，就開始回漲。

許多人不理解為什麼不能吃的珠寶原材料，在戰爭、瘟疫之下，還會持續上漲？FGA英國寶石協會珠寶鑑定師張嘉彥表示，主要因為某些珠寶玉石原材料都是天然稀缺資源，在特殊事件影響下，如新冠疫情、緬甸動亂、斯里蘭卡爆炸、東非戰亂等國際或區域事件，都會影響到礦區的生產作業與商業交易。一旦生產交易停頓，消費市場的價格就會立即反映在售價上。

再加上近年各國不斷透過財政手段刺激經濟消費，在資金寬鬆下的金融炒作已見怪不怪，從黃金、石油到大蒜、綠豆，從看得到的炒到看不到的，從真金白銀到虛擬貨幣，沒有一項是被金融投資放過的，而天然稀缺的珠寶原材料，當然也逃不過。

大原石稀有，市場價格高。(圖/張嘉彥提供)

市場炒作 價格難逃樓起樓塌

談到炒作，張嘉彥說明，如幾年前中國湧入大筆資金炒作碧璽，碧璽原料市場價格跟著暴漲，使得歐美珠寶商看著高漲的碧璽價格不知該如何運作。緊接而來的是珍珠，讓珠寶展會的珍珠展廳一度爆棚，參展的珍珠商經歷如同戰爭般的血洗，也同時迎來一場天降富貴。然而因炒作而暴漲的價值，在風潮過後就會面臨暴跌宿命，碧璽和珍珠市場在一輪炒作之後，這兩年市場價格也漸漸恢復正常。

張嘉彥指出，前面所舉的碧璽及珍珠案例，原則上並不是珠寶理財的一個好例子，因珠寶原材料的交易先天上有一定的限制性，除了眾所皆知的珠寶展會外，更有為數不少是在原產地交易。而張嘉彥都是選擇親赴產區，在當地交易市場選購珠寶原石。

小規模投資者不易透過操縱商品價格來獲利，張嘉彥提醒，若想投入珠寶投資，還是建議依循美麗、稀少、耐久和需求四大要素，並針對自己喜好的珠寶類別進行投資，才能達到保值、增值。

高硬度珠寶耐久流傳性高 大顆原石量稀價高

張嘉彥指出，珠寶玩家所熟知的五大寶石包括鑽石、紅寶石、藍寶石、祖母綠，還有金綠寶石。而有部分珠寶行家將這五大寶石歸為貴重寶石，而將其他寶石區分為半寶石，雖這樣的分類不一定準確，但是有其一定的道理。

第一是這五大寶石的耐久性在寶石家族中都相對的好，在莫氏硬度表中的排名都是比較前面的。大家所熟知的鑽石莫氏硬度10，是世上最硬的物質之一；紅寶石和藍寶石是剛玉家族，莫氏硬度9，僅次於鑽石；金綠寶石硬度8.5，而祖母綠寶石的硬度在7.5-8之間，五大寶石的硬度都大於7，而生活環境中灰塵的主要成分是硬度7的石英，因此日常配戴使用並不會輕易地被磨損，流傳性更久，未來增值的機會相對也較高。

第二是高品質、大克拉的刻面寶石數量稀少。雖然有一定4C規格、五克拉以上的寶石，在市面上就已有被稱之為鴿子蛋的資格，然而，每個珠寶玩家對鴿子蛋的重量定義不同，但對顏色、淨度和切工等要求還是一樣必須是上乘的。

鑽石雖然硬，但卻是屬八面體解理發育，只要外力施力碰到解理面，鑽石也會成易碎品；紅寶石的原礦多裂，市場上少見大塊個體；藍寶石的色帶發育上，包裹體多，顏色斑雜，市場上罕見顏色及淨度同時都好的大寶石個體；而祖母綠本身多裂隙，大個體本身就少，若想要找到色澤好看，還要微油甚至無油更是難上加難；而金綠寶石中，要找到大克拉又有良好的光學效應的亞歷山大變石和貓眼石，那更是稀缺了。張嘉彥分析道，五克拉以上且品項優良的五大寶石，相對其他寶石品種，更有機會進入某些珠寶拍賣會，較有快速增值的機會與變現的渠道。

張嘉彥補充，雖上述以寶石作為案例說明，但原則上還是能通用於所有的珠寶玉石，如珍珠、翡翠、松石、珊瑚、琥珀、軟玉等等。

珠寶鑑賞法則帶動市場需求

絢麗的珠寶，在各個大場合對於點綴配戴者有著畫龍點睛之妙，也經常是眾所矚目的焦點。對於鑑賞寶石的方式，各派有各派的說法，張嘉彥指出，以紅寶石為例，市場最為追捧的顏色，莫過於鴿血紅。雖說各大珠寶鑑定所、珠寶人對鴿血紅的定義不全然相同，有人以顏色明度、飽和度等作為依據，有的鑑定所以顏色加螢光反應作為依據，有的學術單位除了要有顏色、螢光反應、內在包裹體，還要再加上固定的產地出處，才會認證為鴿血紅紅寶石。對某些美麗寶石顏色的描述或追求，其實是出自於某些寶石產地，如緬甸抹谷的鴿血紅紅寶石。

有一派說法認為只有緬甸抹谷產的鴿血紅紅寶石，是最早被認可的鴿血紅，然稀缺的礦產，讓眾多追求「鴿血紅」的珠寶愛好者，把眼光放向其他紅寶石產區，加上商業運作，還有鑑定機構的配合，把「鴿血紅」的範圍適度的擴大，滿足了消費者的需求，也有益於珠寶商的生意。

但對追求極致的珠寶愛好者，珠寶產地就變成了一種極致，就像是某些珠寶愛好者所宣稱的，緬甸產的鴿血紅才是鴿血紅，莫桑比克的鴿血紅紅寶石就不是鴿血紅。甚而有之的，還宣稱只有緬甸抹谷產的鴿血紅才是鴿血紅，緬甸孟速產的還稱不上鴿血紅。

因此，喀什米爾的矢車菊藍寶石、緬甸抹谷的鴿血紅、哥倫比亞木佐的祖母綠、澳洲阿蓋爾礦的彩鑽等可掛上產地證明的寶石，瞬間水漲船高，受到珠寶愛好者的追捧，在各大珠寶拍賣會上被一再的推高最終拍賣價格，而珠寶在這裡真正的成為增值潛力無窮大的投資項目。

除了珠寶原材料外，珠寶成品也是一種適宜的投資，特別是那些具有文化底蘊的珠寶飾品。以近年來在拍賣會上屢創天價的珠寶拍賣品來說，就能了解，除了珠寶本身具備的文化意義與實體價值，金融運作的作用力也在發揮其影響力，也需要珠寶作為資金的出路。

珠寶的世界蘊含了極深的內涵，張嘉彥提到，除了珠寶玉石本身的材質外，其設計、寓意、製作材質、工藝等，都相當深奧。珠寶投資不僅限於材料，對於珠寶成品的賞析與投資，更是一門學問，也需要更深層的文化涵養。這也是珠寶理財投資，有趣、有深度，引人成痴、引人入勝的地方。

本文作者:沈安玨

(本文摘自《理財周刊1078期》)

《理財周刊1078期》

(中時新聞網)