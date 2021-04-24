有著亮麗外型常為民眾指點迷津的雨揚老師，由於家學淵源從小學習命理，是命理界知名人士，曾在行天宮地下道為人卜卦，但流年算命只知哪年重病，心想若能懂醫更能幫助人，把身心靈醫好就真正健康了。從小拿清寒獎助學金，但高中畢業就沒再升學，所以她努力考上中醫藥大學博士，通過中醫師檢定。

因小時家境清苦，為減輕父母壓力，做過幫傭、推銷員等等，從小就打工想改善家庭經濟，很會理財投資做生意。對於清貧困境感同身受，能體會弱勢孩童的心境及需求，發願若有能力將回饋社會協助貧童扭轉逆境，所以十年前創辦了雨揚慈善基金會作公益。

護眼計畫 明亮之窗

全球有百萬兒童飽受視力問題或失明之苦，眼疾障礙若未把握黃金治療期，可能影響日常生活及未來學習，增添清寒家庭負擔。雨揚老師因其弟弟有眼疾切身經歷，若眼鏡度數不足將影響學習，若弱視或有先天白內障，清寒家庭沒錢給小孩子動手術，所以基金會致力於清寒護眼計畫，像點了一盞光明燈，幫助孩子替換新度數眼鏡與治療。但視力矯正是長期工程非一次能治癒，因此提供清寒孩童視力矯正補助經費，減輕經濟負擔，長期給力幫助孩子開啟明亮的一扇窗。

培力計畫 足球圓夢

去花蓮偏鄉公益送物資，發現很多原住民孩子有異於常人的體力，屁股好像長蟲一樣坐不住。所以因材施教課後操練運動，累了睡覺隔天乖乖上學不會作怪。但偏鄉組足球隊，孩子沒有鞋子、制服缺乏教練，雨揚老師支持孩子圓夢計畫，開始關注贊助球隊經費，提供孩子專業的師資及學習環境，讓孩子在足球的世界裡發揮熱力，孩子覺得有人關心有愛有力量了，為學習旅途踢出輝煌戰績，在2020學童盃獲得有史以來最好的成績，女生組全國第二，男生公開組全國第三。一起協助當孩子們強而有力的靠山，這些都是正面能量的延伸。

取之社會 用之社會

君子愛財，取之有道，弱水三千，但取一瓢飲，人生貧困低潮等到十年後去看，其實都變成是小事情。雨揚老師從國中起，學雜費都是善心人士幫忙，她感恩很幸運有很多貴人機會，所以立志發心發願，希望用一己力量拋磚引玉，做公平公正合法透明的慈善事業。

社會認知她是會賺錢的命理老師，而有知名度就有影響力，力量越大可幫助更多的人。先把自己份內工作做好，有能力有力量想做好事，但若身邊人不同意總是內心會糾結，雨揚老師感恩沒糾結為善最樂，想捐多少就可捐多少。這種愛的力量可以複製可以延續，但一個人的力量有限，需集結眾人之力以及資金，才能幫助更多人，讓更多人一起做慈善工作。金牛年財庫年經濟復甦，反轉疫情重新思維，起心動念一念天堂，若不理財行善則財神福氣不理你，若善耕善財就能牛轉乾坤。

雨揚老師以博愛救濟互助教育，用愛與關懷照亮社會、用心力與行動增添光熱。分享信念開心就是開運，不一定要信宗教命理，學習接受一切的發生，世界就非常寬廣，相信內在開心了，身心靈就能得到大能量，這世界將運行得更棒更美好。

(本文作者林鳳為理善國際關懷協會與理善認證學院執行長。理財行善、正向能量、致力公益、傳播美好。)

本文作者:理善國際關懷協會．林鳳

(本文摘自《理財周刊1078期》)

《理財周刊1078期》

(中時新聞網)