有陣子沒更新全球疫情現況，畢竟疫情是這次影響經濟復甦的主要變數。先從超過人口三分之一接種科興疫苗的智利談起，過早解封的智利人以為接種了疫苗，這疫情就可結束，結果一波群聚慶祝後，確診人數不降反升，探究原因：

(1)到目前為止，抗體有時效性，大約半年。

(2)抗體不是無敵的，變種新冠病毒會降低抗體防護力，甚至美國CDC宣布有五千八百名接種者再次確診，接種速度vs.變種病毒擴散，目前人類還在苦苦追趕。

2023年 疫情最近時間轉折觀察點

(3)要達到群體免疫的路還長著，以台灣為例，如果只能採購到防護力76%的AZ疫苗的話，那麼必須九成的人口接種才能達到群體免疫；如果是防護力93%的輝瑞疫苗的話，那就只需要七成人口接種。

(4)目前美、英兩國大量採購輝瑞疫苗與莫德納疫苗，排擠了其他國家，尤其第三世界國家的接種進度，變相的營造了變種病毒的溫床，形成全球防疫的破口。

(5)這場疫情影響的時間之長，恐怕比世人認知的還要更久，輝瑞執行長接受媒體訪問時表示，建議接種三劑疫苗(現行二劑)，而且每年還要接種，也就是COVID-19流感化。

有接種過流感疫苗的人都知道，就算打了流感疫苗，也不代表不會感冒，所以十四天隔離政策的解除時間可能比預期的還要久，參考聯準會(Fed)目前升息時間表展望來看，二○二三年是疫情最近的時間轉折觀察點。

第一銅季線。(圖/理財周刊提供)

缺工、缺櫃、缺料 通膨概念股好威

釐清了疫情發展局勢，再回頭看年初以來的缺工、缺櫃、缺料的股市投資環境，似乎也沒有什麼變化，變的還是人心，從去年下半年的晶圓代工缺產能的題材，在今年農曆春節前炒作出一波高峰後，不管是基於買低賣高的風險考量也好，還是投資人的喜新厭舊也罷，總之，科技股的鴻海、大立光、台積電等重量級法說會失靈後，傳產無懸念的挑起多頭領頭羊的重擔，尤其是筆者近期重點提示的通膨概念股─航運與鋼鐵。

四月十六日航運類股共七檔股票漲停板，去年大漲的陽明、長榮、萬海等貨櫃股全數創新高，終於帶動散裝業者的裕民、中航、慧洋-KY、四維航等也展開挑戰新高的多頭格局。

代表散裝船景氣榮枯的波羅的海乾散貨指數(BDI)四月十六日來到2385點，寫下二○一九年九月以來新高，在傳統淡季的三月發生蘇伊士運河堵船的意外，二周的延誤效應開始在歐美港口顯現，最新一期運價顯示，遠東到美西運價每四十呎櫃(FEU)達4432美元，漲幅12.7%；遠東到美東每四十呎櫃為5452美元，漲幅2.2%，兩者均寫下新高。

百年疫情 航運股牛市大行情

現在航運股價還會不會漲已經不是議題，而是漲到哪才是投資人關心的。其實股民真的應該要好好把握今年的航運股牛市，特別是百年疫情造就十年一次的大行情，在十四天隔離政策沒解封之前，可以說缺工、缺櫃的情況不變。

根據陽明的股東報告書表示，新船訂單有限，且航商運力管理持穩，認為供需在今年將保持平衡，換言之，運費易漲難跌。尤其是長賜輪擱淺導致歐美港口排隊等進港的時間持續拉長，只好分流到其他港口，其他港口瞬間增量，造成北美碼頭工人情緒不滿而罷工，塞港問題一時難解，上週五萬海拉上漲停就是因為擔心空櫃回亞洲速度更慢，趕不上第三季旺季。

貨櫃三雄的第一季財報都還沒公布，當下市場的預期是長榮與陽明首季每股獲利挑戰七元，全年挑戰二十元，就算用五倍本益比來估算，百元目標價，吸引三大法人持續買超，估計開放融資券的陽明會是下一波補漲的焦點。

虛擬金融興盛 實體產業復甦緩慢

既然物流不順暢，三月的通膨指數自然上揚。三月美國消費者對一年期和三年期通膨的預期中值分別為3.2%和3.1%(上個月分別為3.1%、3.0%)，連續第五個月上升，雙雙創下二○一四年五月以來新高。

美國總統拜登在一月十四日提出了一項針對新冠疫情的經濟刺激計畫，總金額高達一．九兆美元，主要包括給全美國的家庭、企業等直接發錢。

截至四月十五日為止，美國持續申請失業救濟金人數仍高達三七三萬一千人，初次申請失業救濟金人數為五十七萬六千人，雖然從二月中旬初請失業金人數有改善，但是不上班就可以領到相當於上班的薪資，不如在家做股票賺得更多。特別是各國政府救經濟的保護傘未撤，經濟呈現Ｋ型復甦─虛擬金融興盛，實體產業復甦緩慢，估計在二○二三年底前將失業率降到4%，恐怕有難度。

拜登認識到光撒錢還不夠，於是一個多月後的三月二十二日，他又提出金額高達二兆美元的基建計畫，主動提供就業機會，雖然這項計畫還躺在國會裡，但全球的鋼鐵相關股票從三月二十五日展開上漲，台灣的鋼鐵股後來居上，四月份才過一半，中鋼大漲35.71%，熱軋的中鴻+61.79%、鋼筋的海光+60.27%與威致+55.74%，漲幅居前三名。

中鋼讓利給下游，螺絲的官田鋼+59.26%、春源+57.14%、聚亨+52.58%等緊追在後，不鏽鋼的燁興+40.47%、新鋼+39.86%、千興+39.72%、運錩+38.71%、燁輝+37.38%、新光鋼+33.67%、大成鋼+33.65%等普遍漲幅達三成，計畫現金減資的東鋼漲幅較溫和+23.91%。

三大強國減碳排能 全球鋼價易漲難跌

至於高盛喊出四年漲六成的銅價，相關概念股表現也不俗，華榮漲48.2%、第一銅+29.18%、華新+15.79%。拜登基建計畫八年內將把美國鋼鐵需求提高約一二五○萬噸，年增幅1.6%，還將增加七十三萬噸銅需求，此外，每輛電動汽車將使用約八十公斤左右的銅，而充電站平均將使用六．八公斤，到二○二五年，中國電動汽車和充電站的銅消耗量將約為五十四萬噸，比二○二○年水準多五倍，到二○三○年將增至一百萬噸，到二○三五年料增至一百三十萬噸。

四月二十二日世界地球日，拜登舉辦全球氣候視頻峰會，習近平與普丁都參加，而近期中美俄三強的秀肌肉動作頻頻，但估計會後將達成共識，共同減碳排能，就算這次不成，在幾回角力拉扯之後，也會達成，因此鋼鐵必然是減碳的大戶，全球鋼價易漲難跌。

要注意的是美國日前宣布對俄羅斯經濟制裁，而且是全領域，須知俄羅斯是資源豐富的國家，除了石油之外，銅礦產量也是全球排名前七的國家，對於本來提倡綠能增加用銅，已經造成庫存減少，將來如果再限制俄羅斯的銅出口的話，那估計倫敦銅價將上看每噸一萬美元(四月十六日收每噸9182美元)。

本文作者:洪寶山

(本文摘自《理財周刊1078期》)

《理財周刊1078期》

(中時新聞網)