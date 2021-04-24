在美國100美元以下，真無線耳機銷售冠軍品牌 JLab ，推出的Epic Air Sport ANC降噪真無線藍牙運動耳機，是前一代Epic Air Sport的升級款，雖然外觀沒什麼太大的改變，但是多了很多實用的功能，例如主動降噪、超低延遲和專屬的「JLab Air ANC」App，讓Epic Air Sport ANC更加地吸引喜愛運動的使用者。

Epic Air Sport ANC採用耳掛式設計，運動使用時直接將耳掛固定在耳機上，讓穩定度大大提升。此外，入耳式的設計戴起來很舒適，不會異物侵入耳道的感覺，適合長時間使用。高達IP66的防塵防水等級，不怕灰塵和滴水的侵擾，在外也可以安心地運動。

Epic Air Sport ANC充電盒是扁扁的橢圓盒形，體積比一般真無線的充電和大了一些，但放在口袋還不至於覺得佔空間。內建的USB充電線位於底部，若覺得充電線太短、不好使用，也能透過無線充電來為充電盒充電。

同時耳機盒裝還提供了額外4對不同尺寸大小的矽膠耳塞和1對藍色的Cloud Foam海綿耳塞。耳機人會建議使用Cloud Foam海綿耳塞，因為其可以隨著耳朵構造變形來提供最好的密封，且能阻擋更多的高頻噪音。

耳機盒裝提供了額外4對不同尺寸大小的矽膠耳塞和1對藍色的Cloud Foam海綿耳塞（耳機人提供）

【連接及延遲】

採用藍牙5.0連接技術，首次配對時，將耳機從充電盒取出，便能在手機的藍牙選單中看到「Epic Air Sport ANC」，不到三秒即完成配對。至於連線穩定度方面，戴著耳機走出房間，甚至是下樓，只要還在連線範圍內，音訊傳輸仍然流暢，不會斷斷續續或突然斷開。此外，還有雙重連線（Dual Connect）技術，單耳使用時，可以快速切換聽筒，完全不用等待，直接無縫連接。

JLab Epic Air Sport ANC的低延遲令人感到驚艷，一般看Youtube、Netflix追劇絕對沒有問題，就連看跳舞影片都非常同步，沒有一丁點的誤差。此外，「電影模式（Movie Mode）」能讓延遲變得更低，不過實測起來，跟音樂模式沒有太大的差別，原本的延遲就已經低到感覺不到了。

電影模式能讓延遲變得更低，不過實測起來，跟音樂模式沒有太大的差別，原本的延遲就已經低到感覺不到了。（耳機人提供）

【續航力】

在關閉降噪功能的情況下，耳機單次充電可以連續使用15小時；開啟後，則降至大約11小時。另外，充電盒可以提供額外55小時的電量。

支援接上電源15分鐘即能獲得1小時續航力的快速充電功能，若要將耳機整個充飽，則必須花大約3小時；而充電盒因為電池較大，需要3.5下時才能完全充飽。最後，JLab Epic Air Sport ANC還可以無線充電，所以就算充電線壞了也不怕（但充電線損壞的機率極低）。

【主動降噪及環境音模式】

JLab Epic Air Sport ANC讓使用者用最少的預算獲得主動降噪功能，實測中，在開啟降噪功能後，是有變得比較安靜一點，而且沒有耳壓感，所以久戴也不會不舒服。

至於環境音模式，雖然開啟後能夠聽到周遭的環境音，但如果要聽清楚別人的說話內容，建議音量最好別超過50%。最後，在JLab Air ANC App可以調整降噪和環境音的強度。

在JLab Air ANC App可以調整降噪和環境音的強度（耳機人提供）

【聲音表現】

JLab Epic Air Sport ANC一樣也有三種EQ可以選擇：未加強任何頻段的Balance模式、加強重低音的Bass Boost和加強重低音與人聲的JLab Signature。但老實說，使用JLab Signature就能應付所有的音樂類型，其實不太需要一直切換。

在JLab Signature模式下，低音強勁有力，尤其是大鼓的鼓點，拳拳到肉，而且BASS聲線也很圓潤、飽滿；人聲及高頻的部分也比另外兩種模式清晰、響亮，提供不錯的解析度。

如果官方提供的3種EQ還是無法滿足您的喜好，在JLab Air ANC App裡頭可以自行設定並保存4種EQ，提供相當大的自由度。

【心得總評】

JLab Epic Air Sport ANC讓喜歡運動的使用者有了一個全新的選擇，除了提供高穩定度的耳掛設計，還有主動降噪功能可讓使用者更專心在運動上，不過在戶外運動時，建議使用環境音模式，才能注意自己的安全。其售價為3,680元，除了上述的升級之外，其音質和延遲表現也都比JLab前幾款的真無線運動還要進步，真的是佛心來著。

(科技)