市售雞肉依販售時的保存方式可以分為「溫體」、「冷藏」、「冷凍」三種！其中冷藏雞肉又可以分成兩種，一種是工廠分切後，直送賣場的新鮮肉品，另一種則是經過冷凍再解凍的解凍肉。
而冷凍雞肉也可以依冰凍時的溫度再分成「一般冷凍」和「急速冷凍」，不同冷凍方式的雞肉，吃起來口感會不一樣。
這三種市售雞肉因為保存的方式不同，肉品上滋生的細菌量和肉質也不同，要怎麼選擇、在家保存可是一大學問呢！快跟著好食課懶人包一起學習，聰明挑選安全又好吃的雞肉吧！
(中時新聞網)
市售雞肉依販售時的保存方式可以分為「溫體」、「冷藏」、「冷凍」三種！其中冷藏雞肉又可以分成兩種，一種是工廠分切後，直送賣場的新鮮肉品，另一種則是經過冷凍再解凍的解凍肉。
而冷凍雞肉也可以依冰凍時的溫度再分成「一般冷凍」和「急速冷凍」，不同冷凍方式的雞肉，吃起來口感會不一樣。
這三種市售雞肉因為保存的方式不同，肉品上滋生的細菌量和肉質也不同，要怎麼選擇、在家保存可是一大學問呢！快跟著好食課懶人包一起學習，聰明挑選安全又好吃的雞肉吧！
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