國內首見由企業自發成立的GOLF（Gap of Learning & Field）學用接軌聯盟，成立三年多來力推跨領域知識共享學習平台，協助大學生提前探索產業動態與學習資源，順利接軌職場所需能力，已成功媒合錄取超過千名實習生。為提供更完善的教育學習服務，GOLF聯盟官方網站全面改版，建立學習數據資料庫，記錄學員完整學習歷程，幫助學生從歷程的概念，檢視自己的能力，同時促進校企透過數據庫挖掘優秀人才，達到產學合作雙軌雙向價值。

深感大學生畢業後無法與職場順利接軌難題，GOLF聯盟始於2017年底，由友達光電、仁寶電腦、緯創資通三大企業領軍，齊聚國內多家企業打造「產學接軌、學用合一」的跨產業、跨系所、跨領域知識共享平台，並由緯創集團旗下緯育統籌教育學習服務運營；力成科技規劃教育發展事務推廣；微星科技主責聯盟對外宣傳；新加坡商鈦坦科技投入公關事務推動；104人力銀行平台媒合企業實習。2020年成立社團法人永續經營，2021年官方網站全面改版、教育平台持續優化，期盼以創新教育學習推廣，持續提供大學生豐厚學習資源、深化教育資源服務更多校企，共同培育未來人才。

全新上線的官網導入數據資料庫，學生註冊官網帳號登入後，即可免費觀看線上豐富學習資源、報名線下研習實作課程，逐步建立起完整的接軌職涯學習履歷；欲申請實習同學，經由完成線上專業知識學程後，直接連結104人力銀行至企業實習職缺進行履歷投遞，同時，校企可參考平台上個人學習歷程，預約優秀未來人才，創造更多產學實習就業機會。

GOLF聯盟理事長，緯創副董事長黃柏漙表示：「GOLF聯盟過去3年，已累積近萬名學生申請學習帳號，顯見學生們具有濃厚興趣；緯育今年投入資源支持打造全新官方網站，希望構築更優質產學雙向鏈結平台，期待透過數據庫導入，促使學生與校企間產生雙向軌道，讓同學提前熟悉產業動態、幫助校企掌握人才培育根基，以此幫助大學生站穩在就業起跑點。」

GOLF聯盟主張「學習地圖」，提升職場軟實力、跨域學習力、產業專業力等三大能力，提供線上知識學習、線下研習實作及產業場域實習機會，期盼培植大學生具備接軌職場即戰力。

GOLF學用接軌聯盟的趨勢領域探索規劃。（GOLF提供／黃慧雯台北傳真）

GOLF學用接軌聯盟的產業實習培訓藍圖。（GOLF提供／黃慧雯台北傳真）

「職場軟實力」以求職面試、職能探索、法律常識等軟性主題，開設八項同時具備趨勢領域範疇的通識主題，超過120門線上課程，引導大學生如何在職場應對表達、熟悉數位時代下未來趨勢。

「跨域學習力」涵蓋五大推薦跨域必修、同時推出三場線下研習實作課程，包括自我探索課程「做自己生命的CEO」、主打敏捷思維的「不只工程師也懂的團隊敏捷力」、以及AWS Educate亞馬遜雲端學習平台推出「雲端培訓入門研討會」，皆由專業講師手把手帶領學員實作，於5月起輪番登場。

「產業專業力」今年則是由17家企業數位學院、交織出27個專業線上學程，學生透過數位學院報名完成線上學程，超過345個企業實習職缺提供媒合申請。GOLF教育發展主委，力成人力資源暨法務副總經理林宥翰表示：「透過學習地圖引導，學生完成線上先修培訓，得以先認識產業，尋求自己有意追求的職涯方向，進一步媒合進入產業場域實習，能提前適應職場環境，累積實戰經驗。這即是我們期待的產學接軌效益，不僅幫助學生預約未來職場，也提供企業更快找到適合人才管道。」

GOLF聯盟以紮實的教育平台學習服務為根基，持續為深耕校園而努力，陸續規劃多場校園巡迴講座，5／4 - 5／6，連續三天即將於台灣大學登場，分別由聯盟成員友達光電、勤業眾信、鈦坦科技、參數科技、微星科技、104人力銀行輪番上陣擔任主講人，以快講形式分享產業趨勢與職場環境的寶貴經驗，期待透過吸引學生聚集聆聽、整合聯盟校企資源，締造出學用接軌、職前培訓、提升企業人才庫「三贏」局面。

(科技)