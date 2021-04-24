根據《財訊》報導，受到美國制裁7個與中國超級電腦研發計劃有關的飛騰事件影響，風暴中心世芯-KY(3661)股價連續重挫五根跌停板後，4月16日終於不再跌停板，收在520元價位，從今年最高價千元計算，股價幾乎腰斬，而其他高價股則止穩甚至回升。

法人認為，世芯-KY不再跌停，有幾個層面的意義值得深思。

《財訊》分析，第一，高價股多殺多的危機暫時解除。由於高價股多半是科技股，攸關科技股的比價效應，因此接下來法人會觀察第一季季報的表現，進而重新進行科技股本益比的評價調整。

第二，從4月9日世芯-KY第一根跌停板迄至4月16日，國內投信與外資合計賣超這檔股票超過40億元，而這些撤出的資金，明顯轉向傳產股，中鋼更是投信買超金額第一名。

第三、世芯-KY為國內重要IC設計IP股，牽動IC設計族群後勢。

《財訊》報導指出，因為飛騰事件，國內高價股與IC設計股，四月中旬股價都受到明顯牽連，但在世芯不再跌停之後，開始走出自己的路，股價也反彈。

世芯為自救股價，公布3月自結稅後純益1.4億元，年增85.7％，每股純益2.05元，第一季EPS達5.68元，改寫單季新高，如果沒有飛騰事件，公司今年EPS可能挑戰25元沒問題，而在獲利高成長的夢想下，股價千元本來有基本面支持，但在飛騰事件之後，將豬羊變色，因為可能影響公司獲利達3到4成，讓國內投信基金持股比例，本周從10%大幅下修到5%左右，但一家獲利蘊藏大衰退風險的公司，仍得面對法人的停損賣壓的疑慮，未來股價反彈力道將受質疑。

IC設計股今年的挑戰與機會

《財訊》報導指出，值得注意的是，IC設計股財報利多不漲時，就要特別小心。尤其美國與中國科技戰、貿易戰態勢明確，已經沒有模糊空間，因此台灣相關IC設計公司，受惠中國業者轉單的，未來都可能面臨這樣的風險，四月起，法人將避開有這樣疑慮的公司，這些IC設計公司，今年第一季財報相對亮眼，在財報利多公告，股價不漲反跌時，投資人就得特別小心。

不過，面板驅動IC如聯詠等，今年因為東京奧運舉行，沒開放國外遊客參觀賽事，全球體育喜好者有購買高畫質電視欣賞體育賽事的龐大需求，因此在東京奧運舉辦前，股價仍有創高機會。

還有汽車電子相關元件的原相，筆電與視訊會相關的IC公司，如類比科、驊訊、聯陽、茂達，都偏向汽車與消費電子領域，並非高階半導體技術輸出，未來受世芯事件影響有限，反彈力道就會轉強。

(中時新聞網)