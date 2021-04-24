雖然錢不是萬能，但捨得在戀愛中花錢的人肯定是加分項目，總能給人一種願意付出的霸氣感。搜狐網命理專欄點名，天蠍座、巨蟹座、獅子座、白羊座及水瓶座的人在談戀愛時最捨得花錢，出手超大方，直接把另一半寵壞。

▍1. 天蠍座

天蠍座喜歡用寵溺的方式對待愛人，他們會盡自己最大的能力去滿足對方所需。只要對方想要，再貴的物品他們都捨得花錢。不管是紀念日、生日還是節日，他們都會主動發紅包，並準備驚喜和貴重的禮物，因為他們想把對方寵壞，天蠍座認為，一旦寵到其他人都無法做到的程度，對方就會永遠屬於自己。

▍2. 巨蟹座

巨蟹座比較勤儉持家，不喜歡鋪張浪費，極少會在自己身上花錢，但他們卻非常捨得在另一半身上花錢，捨不得讓戀人受任何委屈，或是讓旁人瞧不起。無論戀人想要什麼，他們都會盡量滿足，從來都不說「貴」，不僅出門約會都會主動付錢，看到適合戀人的物品更會直接買給對方。

▍3. 獅子座

獅子座喜歡爭強好勝又超愛面子，有著極其強烈的自尊心，他們不喜歡被他人忽略、無視或是瞧不起的感覺，總想成為他人眼中最矚目的焦點，更想要成為戀人心中最崇拜的存在。所以，他們對於在戀愛中花錢這種事情，一點都不會小氣。無論任何時候，他們都會表現出大方的樣子，讓所有人都羨慕自己的另一半。

▍4. 白羊座

白羊座很樂意為戀人做事，也很願意花錢，這不僅僅是因為他們愛對方，還有著強烈的保護慾。他們本身的個性比較積極外向且有著大男人主義，他們認為在戀人身上花錢是天經地義的事情，沒什麼好介意的，更希望戀人有什麼要求就儘管說出來，不要因為有所顧忌而拐彎抹角，他們會直接實現戀人的願望。

▍5. 水瓶座

水瓶座追求精神上的自由，不喜歡受到任何束縛，喜歡隨性而為。只要給予他們充分的自由時間，那麼他們就會願意為對方做任何事情。其中花錢這點小事，他們完全不會介意，戀人想要買什麼就買，他們從不計算另一半花了自己多少錢，更不會覺得戀人大手大腳，只要有錢就會花在戀人身上。

(中時新聞網)