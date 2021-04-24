站著、坐著、躺著，哪一個最傷身？許多人第一時間會選擇「坐著」，知道久坐對身體的負面影響很大。不過對骨科名醫游敬倫醫師來說，不管是甚麼樣的姿勢，「長時間固定不變」才是最傷身的。在超過30年忙碌的醫師生涯中，游敬倫也曾兩度骨折，如果長時間看診打電腦又久坐，他也會手痛腰痠。但游醫師認為，身體有自然老化的機制，所以養生不是追求毫無病痛，而是懂得與身體的和平相處之道，才能延長身體機能的使用年限，並且生活愉快。他每天都有固定的養生模式，值得參考。

●童年過敏體質 靠著練氣功翻轉體適能

游敬倫醫師從小就喜歡畫畫和勞作，最愛拿著小刀雕刻，或是撿回一些木頭、保麗龍、線軸等等，自己打造當時最流行的「雷鳥神機隊」。這個喜歡動手做的個性，也是他成為外科醫師的根源。

只是這位聰明的小孩有鼻子過敏的毛病，小學六年級時，有長輩開始帶著他練氣功。游敬倫發現，練了一陣子氣功後，他的過敏症狀明顯改善。

從此之後，游敬倫就對氣功以及人體經絡大感興趣。大學考上台北醫學大學後，社團參加了中醫社，畢業後還到中國大陸南京中醫藥大學修習中醫博士學位，鑽研經絡理論與針灸。

(圖/新自然主義提供)

●兩度骨折 他自嘲：受傷就是骨科醫師的人體實驗室

中醫經絡與西醫病理的綜合學識，讓游敬倫在為病人看診時，觀點更為全面。不過他笑說，自己的兩度骨折，更是最好的「老師」。

游敬倫說，大概二十多年前，有一次他從一個看似不高的地方跳下，卻不偏不倚踩到小石頭，立刻「翻腳刀」腳踝骨折；還有一次抱著女兒在溪畔玩耍，也是一個踩空，為了保護女兒，又傷了腿骨。

「可是這是很好的經驗，」游醫師笑著說，「受傷後，我更會知道骨折要怎麼樣比較快好、石膏拆下來會怎麼樣、教病人做的事對不對，」他希望處理自己傷口時要做到「好得快、復原好、不留後遺症」。他還利用學到的經絡與針灸知識，為自己扎針來驗證效能，把受傷當成人體實驗室，切身感受治療與病痛的實際關聯。

游敬倫在自己的受傷經驗中確認，在身體結構裡，「很多毛病是自己好的。」這個意思是說，醫藥介入當然可以減緩病痛，但是介入到極限後，必須要靠自體的修復能力，外力與內應兩大力量必須並存，才會有好的健康狀態。

●骨科醫師養生：維持筋骨肌力彈性 運動隨時可做

游醫師強調，保持身體肌肉、筋骨與關節的活力，是提升人體機能與免疫力的重要關鍵，持之以恆的運動絕對不可缺少。而長年看診的經驗，游敬倫知道，許多人即使聽了醫師開的運動處方，也是左耳進右耳出，真正能做好做滿的人實在不多。他歸納出幾個簡單的小動作，每次做十下，每個動作停留十秒，早上起床前、晚上睡前、三餐飯後都可以利用畸零時間操作。

▲起床前＋睡前：橋式＋翹腳屈膝

游醫師說，睡覺時經過長時間躺臥，他在每天起床前，一定會先在床上做伸展，橋式和翹腳屈膝兩種動作，能放鬆脊椎和髖關節，有助身體柔軟，回復彈性。

橋式。(圖/新自然主義出版提供)

翹腳屈膝。(圖/新自然主義出版提供)

▲平常時間：伸腿伸踝＋蝴蝶展翅

平日久坐時，也有機會可以利用伸展。游醫師推薦的基本功是伸腿伸踝操，坐在椅上抬腳至水平，再將腳踝上勾，腳趾尖朝身體伸展。也可以坐在平坦地上握住雙腳，再盡量讓膝蓋接觸地面，像蝴蝶拍翅般上下擺動，建議量力而為循序漸進；或是坐在椅子上，像翹二郎腿般，兩腳交互做伸展訓練也可以。

基本功-伸腳伸踝。(圖/新自然主義出版提供)

蝴蝶展翅。(圖/新自然主義出版提供)

▲鍛鍊核心：側棒式

年過中年，腰圍控制很重要。游醫師推薦蜷腹和側棒式，對於強化核心肌群並且伸展周邊筋骨，有雙重助益。

側棒式。(圖/新自然主義出版提供)

游敬倫醫師強調，這些動作都很簡單，也是他常開給病人的運動處方，都能有效伸展筋骨。他建議，在進行運動處方療養期間，每天做四次運動，讓活化筋絡的效果得以延續。除此之外，搭配自己喜歡的有氧運動，不管是跑步、走路還是打球，養成好的運動習慣，絕對是健康要件。

●極簡養生法就是：健康吃、健康睡、腿要強、腰要軟、肩要鬆、氣要足

游醫師分享他的座右銘就是「把希望變成事實」，說的不但是他的生活態度，也是養生理念。他說，即使童年有過敏體質，但是透過持續且不間斷的運動習慣，仍舊能把身體調理到「和平相處」的狀態。

多年來，除了定時並確實做好伸展之外，游醫師每天早上六點多醒來下床，會在漱洗後先喝一杯300cc溫水，接著就練氣功，把身體的氣血打順，然後才吃早餐，會有蛋及一小碗蒸過的燕麥片加上蘋果。他特別補充，除了氣功之外，太極拳、八段錦、瑜珈還有彼拉提斯，他也會視情況輪流做。

「健康吃、健康睡、腿要強、腰要軟、肩要鬆、氣要足」就是他的極簡養生之道，真的不需要花大錢就能買到身心健康。掌握重點就是：持之以恆！

(中時新聞網)