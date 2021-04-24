蘑菇富含生物性化合物，食用磨菇帶來健康的潛在好處近來更成為學界關注焦點。為評估吃蘑菇對於各種癌症風險率產生的影響，賓州州立大學研究團隊針對11項觀察研究、逾1.95萬名參與者，進行系統回顧與統合分析。結果發現，相較於不食用磨菇的人，每天攝取18克蘑菇的參與者總體罹癌風險降低45%。

這項研究已發表於2021年3月份的《營養學進展》。論文指出，麥角組織胺基硫(ergothioneine)作獨特而有效的抗氧化劑與細胞保護劑，已證實有助於防止人體細胞組織氧化進而減低癌症風險。學界發現，蘑菇富含麥角組織胺基硫；既然適度的補充麥角組織胺基硫有助於降低癌症風險，那麼多吃蘑菇是否能幫助人體抗癌，引起研究團隊的興趣。

為評估食用磨菇對於癌症風險的影響，賓州州立大學研究團隊透過MEDLINE、Web of Science與Cochrane Library等資料庫，找到1966年至2020年的17項癌症研究，隨後遴選出11項研究，以釐清食用磨菇和疾病的關聯性，研究涉及的參與者共超過1.95萬人。

結果發現，相較於完全不吃蘑菇的參與者，每天攝取18克蘑菇的人罹癌風險下降45%。若從癌症種類來看，蘑菇對乳腺癌的防治具有較好的效果，食用磨菇的女性罹患乳腺癌的風險下降達35%。至於其他類型的癌症，吃進較多蘑菇的參與者癌症風險則下降20%。

研究團隊解釋，吃蘑菇對於防治其他類型癌症的效果較差，很可能是因為現有研究主要集中在乳腺癌，其他類型癌症比例較低。整體來說，這項研究證實蘑菇對於癌症的防治有著相當效果，未來仍須進一步研究其中的機制與對特定癌症產生之效果。

研究團隊表示，這項研究會因為吃進蘑菇種類的不同、攝取量不一樣，而產生些許誤差；但可以確定的是，不論哪種菇類都對癌症防治有著不錯的效果。研究團隊建議，18克的蘑菇大概市售咖啡杯容量的8分之1到4分之1，或是一朵中等大小蘑菇，人們可試著在每日飲食中加入前述量的蘑菇，不但讓菜色滋味大增，更能為健康帶來效果。

(中時新聞網)