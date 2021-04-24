新冠疫情威脅下，1年來戴口罩成為地球人的生活習慣，在台灣不但成功防堵新冠病毒，同時感冒與流感感染人數也大幅降低，然而令人意想不到的是，泌尿科醫師發現，接受攝護腺手術患者也明顯下降許多，推斷很有可能是因為感冒人數減少，抗組織胺藥物使用下降，這也讓急性尿滯留發生機會大幅降低。

書田診所泌尿科主任醫師林儒廷表示，戴口罩讓許多呼吸道疾病發生率降低，連帶使得舒緩鼻塞流鼻水用藥的抗組織胺，用量上也隨之降低，而泌尿科臨床中也發現，急性尿滯留病患減少，這對攝護腺肥大男性而言，可減少抗組織胺用藥避免誘發攝護腺（尿道）閉鎖的發生。

林儒廷持續說明，門診中1名70歲林先生，使用攝護腺肥大藥物超過3年，平時都有固定回診治療，去年10月因感冒自行購買成藥，沒想到吃了3天藥突然完全無法排尿，緊急就醫檢查，確診急性尿滯留，先安排導尿後接著安排攝護腺手術，才解決疾病，假使未能及時治療，很有可能導致膀胱與腎臟損傷。

書田診所泌尿科主任醫師林儒廷提醒，感冒藥常見的抗組織胺，容易導致泌尿道閉鎖，隨著民眾戴口罩養成習慣，感冒人數降低，到泌尿科接受手術病患也跟著減少。（圖／NOW健康提供）

林儒廷提醒，年長男性很容易有攝護腺肥大，常會壓迫尿道影響排尿，如果服用抗組織胺等藥物，恐會出現急性尿滯留風險，因此攝護腺肥大患者一旦感冒，就醫時除了要告病史外，吃完感冒藥後一定要注意排尿狀況，若出現排尿異常一定要趕快就醫，臨床治療會先導尿，給予藥物促進膀胱收縮，必要時就得進行手術。

林儒廷強調，攝護腺肥大患者，一定要養成戴口罩的習慣，不論感冒或有過敏性鼻炎，都可藉由口罩提升防護力，進而減少使用抗組織胺的機會，如果不慎感冒，就醫時應告知本身病史並留意用藥後的排尿情況，當排尿有異常應儘速回診。同時也應定期追蹤治療攝護腺肥大，減少急性尿滯留的可能。

(中時新聞網)