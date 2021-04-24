腸躁症是一種腸胃功能性障礙，台灣估計有數百萬人為此所苦，長期出現腹痛、腹脹、腹瀉、便秘等症狀，影響身心及生活品質。醫師表示，治療腸躁症應多管齊下，低腹敏飲食可改善症狀緩解不舒服。

腸躁症全名為「大腸激躁症（Irritable bowel syndrome，簡稱IBS）」，台灣胃腸神經與蠕動學會理事長盧俊良表示，腸躁症確切原因不明，飲食、腸道發炎、胃腸蠕動異常、腸道菌叢異常，甚至內臟感覺異敏感、身心壓力、腦腸軸溝通異常，都可能導致腸躁症。「全球有10%人口、近7億7千萬人為腸躁症所苦，推估台灣盛行率約為10～20％，約數百萬人罹患腸躁症。」

●不是一直拉肚子就是腸躁症 出現這些症狀且至少持續6個月

盧俊良說，腸躁症的症狀包括腹痛、腹脹、腹瀉、便秘等，但不是一直拉肚子就是腸躁症，確診分主要條件及合併條件，症狀符合主要條件且有2項以上合併症狀，才會診斷為腸躁症。

什麼是腸躁症?(圖/台灣胃腸神經與蠕動學會、康健雜誌提供）

.腸躁症主要條件：症狀至少在6個月前開始，在過去3個月內平均每週至少1天的復發性腹痛

.腸躁症合併條件：與排便相關的腹痛、排便頻率發生變化、糞便外觀形狀改變（腹瀉或便秘）

盧俊良進一步表示，根據國際醫學期刊《Alimentary Pharmacology & Therapeutics》，台灣腸躁症患者與無腸躁症者相比，發生睡眠障礙的情況高出2倍，因腸胃問題自工作或學校缺席的比例高出2.5倍。顯示腸躁症對學習、工作效益和生活品質都造成莫大影響。

●飲食對腸躁症影響大

台北榮民總醫院內視鏡中心主治醫師王彥博表示，依國際治療趨勢，腸躁症的治療已從單一科別進展到整合4個面向治療：藥物治療、飲食治療、調整生活型態，以及精神心理治療。其中飲食治療，只要病患願意配合，可以有很好的緩解症狀的效果。

低腹敏飲食法可以緩解腸胃敏感造成的不適。(圖/台灣胃腸神經與蠕動學會、康健雜誌提供）

「飲食對腸躁症者患者影響很大，」王彥博說，2017年法國進行一項研究，在網路平台上向4萬4,350 個自願參與研究的人發放問卷，研究對象連續兩週每天記錄進食食物種類，再從他們回答的身體症狀，識辨出 2,423 名腸躁症患者。歸納病患的飲食習慣，發現食用脂肪、含糖產品、鹹味小吃、蛋糕、餅乾、西點、甜味飲料、薯片、薄脆餅乾等，與引發腸躁症症狀有最大關連。國外其他研究也指出，多咖啡因、甜點、飲料的飲食習慣，較易有患上腸躁症的風險。

●低腹敏飲食改善症狀 營養師教你怎麼吃

王彥博說，研究發現，實施低腹敏飲食（Low FODMAP diet）能有效減輕症狀，改善病情。什麼是低腹敏飲食？他解釋，「腹敏」是「FODMAP」的諧音，為特定類型碳水化合物的簡稱，存在於許多不同類型食品、飲料及食品添加物中，由於在消化過程中無法被順利吸收，可能造成食用者因腹部腸胃敏感而出現不適。

「腹敏」是「FODMAP」的諧音，為特定類型碳水化合物的簡稱。(圖/台灣胃腸神經與蠕動學會、康健雜誌提供）

各類低腹敏飲食種類表。(圖/台灣胃腸神經與蠕動學會、康健雜誌提供）

澳洲蒙納許大學在低腹敏飲食的研究顯示，86％腸躁症患者採行低腹敏飲食後，整體症狀獲得改善；2017年英國研究則指出，至少有10項隨機對照試驗顯示，50～80％的腸躁症患者在實施低腹敏飲食後，腹脹、腹瀉等腸胃道症狀獲得改善；亞洲人飲食習慣與西方人不同，針對亞洲人的研究也顯示，低腹敏飲食同樣有68%的病人改善腸胃症狀。

取得蒙納許大學低腹敏飲食認證的台北榮總營養師吳柏姍表示，在國外，腸躁症患者多採用3階段飲食控制，第1階段為「完全低腹敏飲食期」，全部食用低腹敏食物，視症狀改善程度為期4～8週，再進入第2階段的「重新導入期」，除了繼續維持低腹敏飲食，並進行高腹敏食物測試，一次只試一種高腹敏食物，找出可能引起腸躁症狀的食物，以及哪些食物具耐受性，然後就可以進入第3階段「低腹敏飲食個人化期」。

她提醒，實施低腹敏飲食需經醫師與營養師嚴謹控管，也不適合長期進行，以免造成營養失衡等問題產生。

(中時新聞網)