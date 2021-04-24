新北市三峽警分局偵查隊陳姓小隊長上月遭爆出搞丟民眾遺失物，遭分局記2支小過，調離職務，三峽分局事後清查發現，陳員2019年保管的拾得遺失物件數與電腦系統登記數量不符，主動報請檢察官偵辦，新北地院今晚裁定收押。對此，三峽分局表示，後續將配合檢方，毋枉毋縱絕不護短。

據了解，陳員自2018年承辦拾得遺失物業務，該年度經手辦理1138件案件，其中未通知拾得物所有人領回的有80多件，且他平時還有業務公文逾期未繳的相關紀錄。消息在上月爆出後，三峽分局當時表示，陳員僅有勤業務怠惰、承辦公文延誤的問題，2月間已將他調離非主管職。

但警方今表示，清查後發現陳員在2019年保管的拾得遺失物確實有短少，已會同督察、政風等單位，報請檢察官指揮偵辦，檢方依貪污罪嫌聲押獲准。

三峽分局表示，分局日後將針對地區環境特性及風紀誘因實施清查、評估，制定防制措施，找出有違紀傾向人員，杜絕風紀案件再發生；後續將配合檢方調查，落實業務督考，針對有風紀顧慮員警不庇縱、不護短，主動查辦。

(中時 )