大陸女星趙麗穎昨（23日）與馮紹峰發表共同離婚聲明，宣布兩人已決定和平分手並結束婚姻關係，未來將共同撫養並陪伴兒子想想成長，消息一出震驚演藝圈，同時陳曉的微博也被大批粉絲留言「趙麗穎離婚了，你還在等什麼？」灌爆，令不少網友看傻眼，直呼陳曉太慘了。

趙麗穎與陳曉2013年因為演出電視劇《陸貞傳奇》雙雙走紅，不僅觀眾敲碗希望郎才女貌的CP在一起，戲外兩人也真的傳出緋聞。趙麗穎、陳曉昔日上節目宣傳，更曾被主持人當面問及：「你們倆現在是真的在一起嗎？」只見趙麗穎與陳曉先是沉默數秒，接著相識一笑，才由陳曉緩緩說出答案：「現在先保密吧！」此舉也被視為默認戀情。

陳妍希與陳曉婚姻幸福美滿。(取自陳妍希微博)

不過後來陳曉因拍攝電視劇《神鵰俠侶》邂逅生命中的最愛陳妍希，兩人至今結婚5年，感情甜蜜更勝從前。未料此次卻因趙麗穎離婚風波，導致這段陳年緋聞被重提，陳曉微博更是被大批網友留言灌爆，甚至鼓吹他離婚，「可以和趙麗穎在一起了」、「趕緊離婚娶趙麗穎吧，支持你」。

陳曉、趙麗穎昔日在節目分享對初戀故事與彼此第一印象。

這些粉絲盲目行徑也令不少網友不敢苟同，直呼粉絲太過分了，一個接一個留言大罵「支持趙麗穎獨立搞事業，粉絲別花癡一樣天天幫趙麗穎想男人了」、「人家陳曉婚姻很幸福好嗎，這些人沒必要這樣吧，有病？」。

(中時新聞網)