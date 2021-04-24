澳洲通報1名印尼籍貨機機師澳洲執勤時確診新冠肺炎，在台期間兩接觸者也檢出陽性。華航一周內出現4名貨機機師確診，中央流行疫情指揮中心將針對華航前艙機組員約1270人擴大採檢；衛福部漲陳時中表示，華航機師僅10餘位有打疫苗，腳步比較慢，長榮航空表示，已有超過500位同仁接種疫苗，其中機師約有200餘位接種。前民進黨立委沈富雄表示，機師接種疫苗意願非常低，可說完全「亂了套」。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，接種疫苗，機師本來是排在前面，他們是有優先的，但是他們施打意願非常低，可說是完全亂了套。但衛福部長陳時中對接種疫苗，現在是一路開放，已經開到第六類了，就是因為疫情嚴重的地方，大家急著要打，才會需要分類，分類的結果就要井然有序，免得大家都急著要打，反而沒疫苗。

沈富雄指出，AZ疫苗施打現在開放到第六類，他老早就建議不要有什麼分類，想打的人通通來，都還沒有辦法打完；因為現在第五類、第六類，增加了25萬，通通加起來也不過80幾萬，但是願意打的，都還不到31萬劑疫苗，所以可能會眼睜睜第看著這些疫苗過了效期，而變成無效。

沈富雄認為，陳時中他們的應變能力非常差、也非常慢，連疫苗哪一個月要進來，就像在擠牙膏，明知道施打疫苗的速度很慢，可能打不完，像出國或是去就學，或是做生意的人，自費最高600元，願意施打的人還算相當踴躍，表示大家若有必要，並非不想打，錢也不是問題，而是可以施打疫苗的地方要夠多。

沈富雄坦言，在台灣，大家在等莫德納疫苗，因為聽說莫德納5月底要進來。陳時中說不可以選擇，那大家就等到AZ疫苗效期過了，變成無效，莫德納也就來了，「他怎麼那麼笨，奇怪喔」。

(中時新聞網)