女生送心儀男生禮物時，時常送手工禮物，但男生則相反。一名母親PO文表示，自己國中兒子想送女生禮物，竟然是要送親手織的圍巾，讓她嚇壞，直呼這種天氣送圍巾根本「意圖謀殺」，網友看到照片後也笑「憑實力單身」。

女網友在臉書《爆怨2公社》PO文表示，看見兒子在織圍巾，讓她忍不住問「這種天氣織圍巾，不要跟我說是要送給喜歡的女生哦」，沒想到兒子乾笑默認，讓她忍不住詢問女生會接受這種禮物嗎？雖然很缺媳婦，但又怕兒子單身實力堅強。

不少網友看到照片後，直呼顏色是問題所在，但原PO表示顏色是女生挑的。(圖／爆怨2公社)

照片貼出後，網友紛紛留言：「其實沒啥問題，但我對顏色很有意見」、「這是圍巾還是搓澡巾啊」、「這個配色很像毛毛蟲耶...」、「我覺得手機袋比較適合」、「女生應該會比較喜歡粉嫩的顏色，這顏色真的不OK」、「這顏色...真的憑實力單身了」。

不過原PO事後也在文內補充，表示兒子雖然有遺傳性的辨色力異常，但這個顏色是女生挑的，是自己誤會兒子了。

(中時新聞網)