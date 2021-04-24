外界總認為國民黨老化，和年輕世代的溝通有代溝，對此，資深媒體人趙少康表示，自己之所以會經營網路社群平台，就是想知道年輕世代的視野，雖然遇到的許多年輕人的立場和他不同，但他認為有溝通才有進步，也佩服年輕世代的創意和理想，他直言「年輕人，我找你來不是希望能幫我做事，而是希望你能教會我年輕人如何思考。」趙的這篇文章，截至23日凌晨為止，已吸引近萬網友喊讚，大讚有趙此舉有智慧和遠見，世代合作，創造新局。

趙少康昨（23日）在臉書發文表示，相信有不少人發現最近他的Facebook開始經營了。在傳統媒體工作了20幾年，身為一位「媒體人」，需要接觸更多不同視野，才能讓經營模式不被時代淘汰，當遇到這群年輕人，坦言跟他的立場不會完全相同，但他認為，「有溝通才能了解，有了解才有機會進步」，未來的世界終究還是要由年輕人接棒。

趙少康直言，這陣子相處下來，從這些年輕人身上學到不少新鮮的觀點以及過去從沒有的新想法，常讓他驚豔。外界總認為藍營老化、僵化了，他倒覺得和年輕世代溝通並沒有那麼難，只是「願不願意改變」以及「願不願意接受」，這一點他也還在學習。

趙少康讚嘆，這群年輕人有創意也有理想。這次，他希望能跟這群「年輕世代」一起學習，「相信用我們的經驗跟知識，結合他們的天馬行空創意，一定能讓我們的決策與作風更接地氣」，消弭世代對立！

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(中時新聞網)