美國公布3月新屋銷售數據強勁，激勵美股今天收紅，週線走勢震盪。

道瓊工業指數終場上漲227.59點，或0.67%，收在34043.49點；標準普爾500指數上漲45.19點，或1.09%，收在4180.17點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲198.397點，或1.44%，收在14016.809點。（譯者：徐睿承）1100424

(中央社)