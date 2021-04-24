新屋銷售強勁 美股收紅 道瓊上漲227點 06:042021/04/24 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國公布3月新屋銷售數據強勁，激勵美股今天收紅。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國公布3月新屋銷售數據強勁，激勵美股今天收紅，週線走勢震盪。 道瓊工業指數終場上漲227.59點，或0.67%，收在34043.49點；標準普爾500指數上漲45.19點，或1.09%，收在4180.17點。 以科技股為主的那斯達克指數上漲198.397點，或1.44%，收在14016.809點。（譯者：徐睿承）1100424 台積電站回600元 電子股全面翻紅 台股收漲203點 力抗美股皆墨＋爆量長黑 台股翻紅漲百點 (中央社) #指數 #上漲 #美股 #新屋 #銷售 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳拜登擬對富人增稅 美股收跌 道瓊重挫321點 05:252021/04/23 國際 日本將發布緊急事態 日股收跌 16:532021/04/23 國際 康和投顧看下周指數區間17,000-17,500點 21:012021/04/23 財經 台積電尾盤急拉 台股收盤大漲203點 16:152021/04/23 財經 《國際金融》企業財報強勁 歐股逼近歷史新高 09:442021/04/23 財經 《盤後解析》權值老將奪兵權 台股拿回17300 15:072021/04/23 財經 《集中市場》外資買超190億元 內外力拱台股大漲200點 15:072021/04/23 財經 美股回檔 永豐金證券：存股及單筆佈局皆宜 15:052021/04/23 財經 台積電回神、中鋼大跌 台股早盤漲逾50點 09:222021/04/23 財經 《港股》科技指數搶攻 恆指收復2.9萬點 16:492021/04/23 財經 《國際金融》歐股周線下行 8周來首見 16:152021/04/23 財經 國際熱門新聞 每天只要18克 就能降低罹癌風險達45％的美食 - 國際 美研究發現能降低脂肪肝、減少體重增加的美食 - 國際 法國警局女雇員遭刺喉身亡 凶嫌被擊斃 死前曾喊真主至大 - 國際 - 中央社 巴黎郊區警局爆割喉命案！女雇員身亡 凶嫌也中槍不治 - 國際 - 中央社 李顯龍接班人大洗牌 黃循財暫領先 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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