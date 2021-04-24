美國職棒大聯盟明尼蘇達雙城隊今天將強棒沙諾放入傷兵名單，另兩名球員下放訓練基地，林子偉與兩名新秀同時登上大聯盟，有望成為首位披上雙城戰袍出賽的台灣球員。

雙城開季以來戰績欠佳，一壘手沙諾（Miguel Sano）因右大腿後肌拉傷進入10天傷兵名單，殘缺打線再少1名主力戰將。雙城同時將內野手布蘭肯洪（Travis Blankenhorn）、捕手泰利斯（Tomas Telis）下放備用訓練基地。

為填補空缺，雙城將超級工具人林子偉及備受矚目的新秀外野手基里洛夫（Alex Kirilloff）、內野手高登（Nick Gordon）拉上大聯盟。

林子偉2017年6月初次登上大聯盟，生涯前4季都效力波士頓紅襪隊，累計在大聯盟出賽101場，193打數敲出43支安打，包括1發全壘打，貢獻12分打點，有2次盜壘成功，打擊率2成23。

27歲的林子偉在紅襪定位為工具人，內野除一壘之外全都守過，也鎮守過外野3個位置，甚至有客串投手及蹲捕的經歷。

上個賽季結束後，林子偉成為自由球員，去年12月和雙城簽下小聯盟合約。

林子偉今年在大聯盟春訓熱身賽出賽17場，20打數敲出6支安打，包括3支二壘打、1發全壘打，貢獻2分打點，有2次盜壘成功，打擊率3成。但他季前未擠進大聯盟開季26人名單，遭下放小聯盟訓練營，如今獲得重返大聯盟的機會。

根據雙城球團，林子偉如披掛上陣，將成為雙城及前身華盛頓參議員隊史首位台灣出生的球員。（編輯：徐睿承）1100424

(中央社)