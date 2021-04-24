「海嘯哥」林子偉返回大聯盟了，即將成為明尼蘇達雙城隊史的首位台灣球員！近兩日雙城微調陣容，將一壘手沙諾(Miguel Sano)放入10天傷兵名單，同時從訓練基地叫回外野手基利洛夫(Alex Kirilloff)、內野手尼克戈登(Nick Gordon)。24日雙城把林子偉加進大聯盟名單，捕手泰利斯(Tomas Telis)、內野手布蘭克洪(Travis Blankenhorn)被下放至訓練基地。

尼克戈登還沒上過大聯盟，他可守備二壘與游擊。布蘭克洪是二壘、三壘手，他本周才被叫上來，但尚未出賽就又被移出名單，他今年春訓的打擊率僅有0.100。雙城偏好使用能夠支援內野多個位置的優替人，最後選擇較有經驗的林子偉，他春訓打擊率高達3成，還有1支全壘打。

雙城把艾斯圖迪歐(Willians Astudillo)放到一壘，阿拉耶茲(Luis Arraez)放到二壘，唐納森(Josh Donaldson)在三壘，普蘭柯(Jorge Polanco)是游擊手。除了唐納森，另外幾人都是可以守備多個內野防區的好手，打擊近況也不差，林子偉卡位的競爭激烈。

沙諾本季表現不佳，15場出賽打擊率僅0.111，是他的生涯最低點，本周又拉傷右大腿肌肉。雙城還有兩位外野手遭到防疫隔離，因此基利洛夫立即獲得先發機會。基利洛夫是全大聯盟排名第22的強力新秀，他本季先前有3次打席，生涯首安尚未出爐。

雙城開季6勝11敗，還被疫情打亂賽程，接下來將與海盜、印地安人各進行一波3連戰，林子偉有機會碰上印隊的張育成。

(中時新聞網)