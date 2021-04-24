今日對流發展旺盛，氣象局針對花蓮縣發布大雨特報。（圖／擷取自中央氣象局）

今日對流發展旺盛，氣象局針對花蓮縣發布大雨特報，氣象專家吳德榮表示，明起台灣水氣增多、氣溫略降，這波雨勢預計會持續5天，緊接著下周四（29日）會有一波鋒面南下，中部以北地區將出現較明顯的雷陣雨，南部山區亦有降雨機率。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄說，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今（24日）西半部多雲時晴，北海岸、東半部有局部短暫雨，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率；中南部白天熱、早晚舒適；空品不佳，戶外活動應注意。今日各地區氣溫：北部19至29度，中部19至33度，南部20至35度，東部19至31度。

吳德榮表示，明（25日）起華南至台灣水氣很多，各地雲量增多、氣溫略降，局部短暫陣雨或雷雨的機率提高。下週一、二（26、27日）大氣仍不穩定，午後山區有局部短暫雨或雷雨。下週三（28日）各地雲量略增，大氣更不穩定，午後局部短暫陣雨或雷雨的範圍略擴大。下週四（29日）移動性鋒面南下、中部以北有陣雨或雷雨，並有明顯雨勢，南部山區亦有降雨機率。

至於下週五、六（4/30、5/1)鋒面遠離後，各地恢復晴朗穩定。而輕度颱風「舒力基」，吳德榮表示，根據今晨紅外線雲圖顯示，因西風垂直風切及低海溫，舒力基快速減弱中；加上西風垂直風切，使得厚實雲層偏在環流的東側，將逐漸轉變為結構不對稱的「溫帶氣旋」。

因西風垂直風切及低海溫，舒力基快速減弱中。（圖／擷取自中央氣象局）

(中時新聞網)