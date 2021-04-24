監察委員葉宜津。（資料照）

第一金證前董事長葉光章昨(23日)被媒體爆料，5年任內花用交際費破千萬元，其中用來購買新光三越及SOGO百貨禮券金額高達394萬元，財政部對此報導內容僅說，先前已對外說明過了，未具體回應。而葉光章的姊姊， 也是前立委與現任監察委員葉宜津則打破沈默，接受媒體訪問幫弟弟澄清「清清白白的、問心無愧」。

據《鏡週刊》昨（23）日報導，總計葉光章5年內的交際費加購買年節禮品共花了1008萬元，其中用來購買新光三越及SOGO百貨禮券金額高達394萬元，至於禮券流向則待相關單位深入追查； 報導內容並有葉光章的回應，表示交際費及年節禮品費使用及核銷都依照公司規定辦理，一定合法，絕未中飽私囊，也沒有超過公司額度。

此案之所以受矚目，一部分原因也與葉光章和民進黨的淵源有關，其姐姐正是葉宜津。葉宜津先前對此案低調，但她昨天接受《上報》採訪表示，「我們清清白白、問心無愧」，禮券部分，弟弟均依公司往例，禮券都不是弟弟要買的，都是公司買好給他的；葉說，並不清楚財政部最後用什麼理由認定弟弟要請辭，惟即使是以檢舉信當作理由，「我們也尊重」。

針對葉光章請辭一事，財政部20日曾發布新聞稿表示，因第一金融控股股份有限公司，先前曾接獲第一金證券股份有限公司前董事長葉光章相關檢舉函，內容涉及內部人員管理及業務營運等公司治理不當問題，經財政部長蘇建榮告知檢舉內容後，葉光章即提出辭呈奉准，而針對檢舉事項，後續將進行適切處置。昨天財政部再被問到周刊報導的細節，就只回應都說過了。

(中時新聞網)