1名女子因嫌棄交往8年的男友相處過於平淡無激情，竟在8年內出軌5次，而男友全然不知；她說每段出軌感情都維持半年左右，但在最後1次出軌時竟意外懷孕，男友得知後還癡情地求婚，而出軌對象也向她提出先登記再補辦婚禮，她最後仍決定墮胎，並回到正宮男友身邊；這段超渣女友的事蹟引來網路上一片砲火，也有人質疑其真實性。

該女子在Dcard上發文表示，她與男友高中就在一起，已交往8年，對方對她非常好，不但介紹身邊所有朋友給她認識，也給她許多隱私空間，從不查勤、限制交友，「但我們每天見面卻很少有愛的火花，一切都是如此的平淡、平淡、再平淡」，於是她在交往第2年就決定出軌，開始與其他男子交往、發生關係，每段關係都維持約半年，而男友全然不知第三者存在。

女友8年內出軌5次，最後1次出軌時還意外懷孕，全然不知的男友得知懷孕後還提出求婚。（圖／翻攝自Dcard）

該女子在第5次出軌時意外懷孕，她當時算過受孕時間，確認肚中孩子為出軌對象的，而不知情的男友得知後還癡心地說「寶貝，我們現在回家跟爸媽說，然後我去妳家提親好不好？我想要妳在我身邊」，她最後仍決定墮胎；她說此次出軌對象為1名軍官，修養、家教很完美，對方之後也得知她懷孕，同樣提出登記結婚再補辦婚禮，最後她仍忍痛向對方提出分手。

該女子說，「這次我知道我玩過頭動了心，所以跟軍官斷了，因為我知道該回家了，而我的男友就是我的家。」她說發表此文是藉由她的例子勸網友們不要過於相信另一半，並適度製造驚喜，讓感情不流於平淡；許多網友則留言砲轟她玩弄感情，「你男友神仙是不是」、「出軌還在怪男友」、「狠心，背地一直傷害愛你的男人」，不過也有人質疑其文章真實性。

(中時新聞網)