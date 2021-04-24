媒體20日公布「太魯閣事件後，全國主要政治人物聲望調查」，新北市市長侯友宜以74%滿意度勇奪冠軍，總統蔡英文41%僅居第6，滿意度更較去年大幅下跌11個百分點。對此，「總統故鄉」屏東縣當地鎮民代表林耀宗認為，這與太魯閣號事件、「抗中保台」褪色、經濟表現不佳、「護國神山」台積電引發恐慌，以上4大主因有關。

根據《TVBS》最新民調顯示，萊豬開放、藻礁、疫苗等政策爭議不斷，蔡英文的聲望，比起去年8月的52%，已跌到41%，下滑了11個百分點，僅獲得全國第6名；交叉分析顯示，多數的人對蔡英文的滿意度都下滑，尤其是20至29歲年輕人下滑最多，高達15個百分點；60歲以上民眾滿意度也下滑13個百分點。

林耀宗今日（24）接受香港媒體《中評社》訪問表示，蔡英文民調下跌可分近因與遠因，從近因來看，台鐵太魯閣號2日發生事故案造成49人罹難、逾200人輕重傷，民眾對台鐵改革大失所望，此時又傳出行政院前發言人丁怡銘回鍋行政院擔任顧問，坐享每月11萬高薪，更加引爆民眾不滿；從遠因來看，蔡政府長久依賴「抗中保台」，台灣夾在中美對抗下，即便大陸軍事活動頻頻，但緊張久了也會麻痺。

林耀宗指出，從長期因素來看，民生經濟問題才是民眾最感同身受之處，像大陸3月起禁止台灣鳳梨輸入，拓展其他通路也遇到品質不佳爭議，最後只能靠台灣人自己「吃鳳梨救台灣」；說要減低兩岸貿易依存度，但去年不減反增，台灣出口大陸占整體出口比重高達43.8%，新南向政策成效也不彰。林強調，蔡政府無論怎麼煽動兩岸仇恨，最後還是得務實的來面對經濟問題，國民黨時代還有談判空間，民進黨把兩岸關係搞壞談不起來，最後又只會怪大陸，那民眾到底要你幹嘛？

不僅如此，林耀宗指出，蔡政府近期不斷把台積電炒作成「護國神山」，台積電創辦人張忠謀21日說大陸半導體製造落後台積電5年，台積電最大競爭對手是韓國三星；他認為這個說法其實也是在提醒台灣人，不要沾沾自喜甚至鬆懈，因為台灣危機一直都存在，若除了只剩台積電其他什麼都沒有時，台灣該怎麼辦？

(中時新聞網)