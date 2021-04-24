一名從事水電業的舒姓男子，過去遭不肖客戶倒債，導致血本無歸，好不容易辛苦工作存下一些積蓄，妻子卻又在生產後罹患子宮頸癌，他為醫治妻子，將所有錢都投入治療，仍無法挽回妻子的生命，之後他帶著女兒四處流浪，父女倆經常靠著一碗白飯果腹，處境令人鼻酸。

《社團法人愛的延續公益協會》日前在臉書分享1個真實案例，從事水電業逾30年的61歲舒姓男子，原本經營一間水電工程行，卻因數年前遇不肖客戶倒債、捲款落跑，一夕間血本無歸，所有財產全遭到抵押還債，但他仍不放棄，4年多前他努力工作勉強又存了一些錢，並與小14歲的女子結婚，婚後生下一個女兒，不料，妻子卻在生產後隨即被醫生診斷出，罹患子宮頸癌。

冰箱因許久沒存放食物而發霉、發臭。（圖／翻攝自社團法人愛的延續公益協會臉書）

舒男為此每日家裡、醫院來回奔波，一間扛起家中經濟重擔外，還要照顧剛出生的女兒，好不容易存下的微薄積蓄，全拿去治療妻子，但妻子最後仍抵抗不了癌細胞擴散病逝，年幼的女兒成了舒男活著唯一的希望。

妻子離世後，舒男便帶著女兒四處流浪，哪邊的有缺水電工程的建案就搬到哪，直到今年初，舒男始終找不到缺水電工程的建案，便到就業服務站及人力派遣公司，等待工作上門，但舒男沒有交通工具，再加上年紀較大，不少雇主都不願用他，整個月派到的工作僅5、6天。

舒男只能靠著低收戶補助及每個月2800元的育兒津貼生活，但仍無法繳納積欠的房租和幼兒園學費，舒男白天讓女兒到幼兒園吃早餐、午餐，自己則是待在租屋處，靠著盡量不走動的方式節省力氣、不讓自己挨餓，常常晚上靠一碗10元白飯或即期泡麵果腹，舒男都是先給女兒吃，自己再吃女兒剩下的，若真的餓得受不了，就靠喝水止飢。

社工們接獲通報後，趕到舒男的租屋處，趕緊將手中的牛奶、餅乾給飢腸轆轆的孩子，不知多久沒吃到零食的孩子露出滿足的表情，還不忘主動餵食爸爸，4歲的孩子從原本的18公斤瘦到僅剩14公斤，舒男自責難過地想將女兒出養「把妳送給別人，不要再跟著爸爸挨餓好不好？」豈知女兒卻大喊「爸爸我不要，我以後不會再說肚子餓了...」處境令人鼻酸。

舒男的手機裡都是女兒成長的照片，眼神裡透露滿滿的父愛，3坪大的租屋處內，僅有勉強能烹煮但已損壞的電鍋，房東附帶的冰箱也因長期沒有存放食物發霉、發臭，再加上一張雙人床，房內找不到任何一點能吃的東西，孩子在床上開心地彈跳，嘴裡卻不斷地念著「我媽媽死翹翹了，我最愛爸爸...」舒男透著空洞的眼神緩慢說，「不知道自己還能帶著女兒多久，8年、10年？」社工們一邊思考如何長期幫助舒男，另一方面也想著如何讓相依為命的父女，不會因為困境而被拆散。

(中時新聞網)