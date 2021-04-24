中國外交部網站24日發布消息，中國國務委員兼外長王毅在北京23日晚，同美國對外關係委員會進行視訊交流。王毅表示，中美兩國元首除夕重要通話為中美關係指明了大方向，安克拉治對話開啟了疫情背景下兩國高層面對面互動。但美國新政府對華政策還沒有擺脫上屆政府的陰影，還沒有走出對華認知的誤區，還沒有找到與中國打交道的正確路徑。

視頻交流由美國對外關係委員會會長哈斯主持，近500名美方各界人士線上參加。

王毅指出，中美要超越「新興大國和守成大國必將衝突」的宿命，超越意識形態和社會制度的差異，超越冷戰和集團對抗的思維，積極探索兩個大國和平共處、合作共贏之道。希望美國對外關係委員會秉持客觀公正立場，為推動中美關係重回正軌發揮建設性作用。

王毅從戰略層面就如何看待中美關係談了五點看法：

第一，希望美國客觀認識和理性對待中國的發展。

中國堅持走和平發展道路，中國強調「平視」，要的就是一個平等。中方不接受熱衷從「實力」出發，對其他國家發號施令。世界容得下一個更好的中國和更好的美國。

第二，希望美國同中國走出和平共處、合作共贏的新路。

處理中美關係的正確思路應該是，加強對話、深化合作、縮小分歧、避免對抗。關鍵在於，美國能否接受一個社會制度、歷史文化、發展階段不同的大國和平崛起，是否承認中國人民也有謀求發展、追求更美好生活的權利。

第三，希望美國尊重和包容中國自主選擇的道路和制度。

中國實行的社會主義民主政治，是一種全過程、最廣泛的民主，體現人民意志，符合中國國情，得到人民擁護。僅僅因為實行民主的形式跟美方不一樣，就給中國扣上「威權」、「專制」的帽子，這本身就是不民主的表現。

第四，希望美國踐行真正的多邊主義。中國是現行國際體系的開創者、貢獻者、維護者。

中方歡迎拜登政府重返多邊主義，同時認為，真正的多邊主義應當是開放包容、厲行法治、協商合作、與時俱進。不能打著多邊主義旗幟搞新的集團對抗，不能以多邊主義為掩護搞封閉的小圈子。

第五，希望美國停止干涉中國的內政。

主權和領土完整事關國家的核心利益，中國不可能妥協退讓。打「台灣牌」十分危險，是在「玩火」。希望美國恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤訊號，不要試圖挑戰和突破中方政策底線。

涉疆問題不是人權、民族、宗教問題，而是反暴恐、反分裂、反極端主義問題。歡迎美國朋友親身了解真實的新疆，而不是偏聽偏信謊言和謠言。中方頒布《香港國安法》，修訂《香港選舉辦法》，都是為了完善「一國兩制」體系，確保「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」行穩致遠。美方應尊重中國政府為落實好「一國兩制」所作的努力。

(中時 )