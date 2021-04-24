考試太難沒法寫，成大生竟揉爛考卷丟助教，網揭背後真相笑喊，別太認真啦！（圖／翻攝自Jacky Chung YouTube）

網友分享一則影片，成大男學生疑似覺得考試太難，不知怎麼寫，竟然失控揉爛考卷丟助教，最後還狠狠地罵了句髒話才離開試場，超戲劇性的發展讓許多網友看傻，對此，原PO也出面澄清，這一切其實都是套好的，只是想要騙新生的迎新活動，所以不要太認真啦！

一名網友昨在Youtube上傳一則影片，只見全場安靜的考試中，一名男學生疑似覺得考試的題目太困難，不知道要怎麼寫，突然拿起試卷往演講台的方向走，想要交卷，站在講台旁邊的助教見狀出聲提醒，「同學，我們現在沒辦法提早交卷喔！」

助教並提醒這次的考試佔總成績的5％，詢問男學生真的不要繼續寫嗎？此時男學生瞬間暴走揉爛考試卷，接著便用力往助教身上丟，留下一句「X你X！」就轉身離開試場。

成大男學生暴走揉爛考試卷，接著便用力往助教身上丟，留下一句「X你X！」就轉身離開試場。（圖／翻攝Jacky Chung YouTube）

失控的狀況讓原本在應試的考生看傻，而助教下秒立刻拿起麥克風說「繼續考試」。影片引起網友討論，「怕爆，南部人都這麼派嗎」、「幹嘛罵助教，題目又不是他出的」、「是惱羞嗎」、「怎麼感覺是串好的，考試應該是不能錄影吧？」

對此，原PO在留言處解釋，這則影片其實是系上的迎新活動，影片中被罵的助教是假的、考試也是假的，一切都只是為了騙新生，與教授套好招的。

原PO表示，會想上傳這則影片是為了紀念傳統，因為每年迎新都會拍攝惡搞影片，但這個傳統已逐漸消失，所以大家不要太認真啦！要不然考試的時候怎麼可能還用手機拍攝，最後也開玩笑說「至於影片中那個罵人的同學，該堂課有沒有被當掉就不多說了。」

(中時新聞網)