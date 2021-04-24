德州名門火箭隊即將改朝換代了，任職球團CEO長達15年的泰德布朗(Tad Brown)24日宣布將在本季結束後卸任，他對美媒《休士頓紀事報》說：「該是放下的時候了，能夠領導這個組織是我的榮幸，這是我人生中的偉大旅程。」火箭老闆費爾蒂塔(Tilman Fertitta)同時發聲明感謝泰德布朗這些年的努力。

火箭的強大陣容今年土崩瓦解，他們失去了總管莫瑞(Daryl Morey)、總教練丹托尼(Mike D'Antoni)、主將「大鬍子」哈登(James Harden)，目前15勝44敗在西區墊底，這將是他們2012年以來首次缺席季後賽，並且是近40年來的最爛戰績。在此時離去的泰德布朗說：「這是我做過最自私的決定。」

泰德布朗2002年加入火箭，姚明同年成為火箭選秀狀元。泰德布朗2006年升任CEO，火箭的主力成為姚明、麥格雷迪(Tracy McGrady)前後場搭檔的「M&M連線」，從那一季開始火箭的勝率從未低於5成，姚麥二人最後都成為名人堂球星。

火箭最近一次的輝煌時期其實與現任老闆費爾蒂塔沒有直接關係，他先前是球隊的商業顧問，2017年才買下球隊。火箭兩座總冠軍(1994, 1995)、兩次成功重建、姚明時代、哈登時代都是在前任老闆亞歷山大(Leslie Alexander)手中完成。受惠於聯盟海外版圖的擴張，火箭的市值從1993年的8500萬美元暴漲到2017年的22億美元。費爾蒂塔說：「我19年前就認識泰德布朗了，非常感謝他建立了一支偉大的球隊。」

(中時新聞網)