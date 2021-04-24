原本說24日可望傷癒歸隊的籃網明星前鋒杜蘭特，這下子又黃牛了！根據籃網總教練納許表示，籃網今天包含杜蘭特在內7名球員不能上場，杜蘭特在26日主場出戰太陽上場機率不高，最有可能要等接下來客場2連戰才告傷癒復出。

「杜蘭特的大腿挫傷還沒有好，現在距離復出還有一段時間，」納許賽前表示，「還不確定他是否能夠出戰下一場與太陽比賽，但他應該會在我們接下來的客場之旅復出。」照納許的意思來看，杜蘭特可望在28日對暴龍或30日對溜馬上場。

在籃網目前傷兵名單中，杜蘭特是因先前被撞傷左大腿，連續第3場缺席，哈登則因練球腿筋舊傷復出繼續無限期缺陣，泰勒強生與丁維迪仍處膝蓋傷勢恢復期，奇歐薩因為手臂受傷，阿利茲強生與克萊斯頓觸發聯盟健康與安全協議停賽。

有趣的是，納許透露剛跟籃網簽下10天合約的麥克詹姆斯，今天可以上場，納許表示，「老實講，我到現在還沒見過他，不過他今天能打，我知道他是一名得分手，也是歐洲頂級球員之一，他在NBA打過球，我相信他能替我們帶來控球能力。」

(中時 )