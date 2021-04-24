中國駐歐盟使團24日消息，中國駐歐盟使團團長大使張明23日應邀出席北京大學─中國銀行歐盟經濟與戰略研究中心主辦的「回顧與展望：中歐經濟與戰略關係論壇」開幕式致辭強調，當前形勢下，中歐尤當從戰略高度把握中歐關係發展的大方向和主基調，相互尊重，排除干擾，確保其行穩致遠。雙方政治體制的差異不應成為合作障礙，更不應演變成地緣政治層面的對立。

張明指出，北京大學、中國銀行和歐盟中國商會聯手創辦歐盟經濟與戰略研究中心，是各方面力量凝聚起來、深化合作的大膽創新。這場活動的成功舉辦，更讓大家對其未來發展充滿信心，也滿懷期待。

北京大學校長郝平、中國銀行董事長劉連舸、外交部中國─中東歐國家合作事務特別代表霍玉珍大使、歐盟中國商會會長徐海峰、中國社會科學院歐洲研究所所長馮仲平及北京大學師生代表共120餘人出席論壇開幕式。

張明曾於今年3月16日出席歐洲政策中心舉辦的「60分鐘簡報會」，線上回答歐洲學者莎達提問時表示，現在確實有一些聲音，將中國視為挑戰或對手。他強調，中國人民是愛好和平、需要和平的，也是和平的維護者。中國的發展是世界和平力量的增長，是世界和平發展繁榮的機遇而非挑戰。中國許多發展指標離發達國家還有不小差距，滿足14億人民對美好生活的嚮往還需要付出長期艱苦的努力。中國沒有時間、精力和意願去做任何人的對手，也不希望任何人將中國作為對手。

(中時 )