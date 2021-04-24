無黨籍原住民立委高金素梅2001年從影轉政以來，締造立委6連霸紀錄，且每次票數都翻新高，2020年更以50501票創下「連兩屆最高票當選」紀錄，引發政壇關注。高金22日發文暢談原住民農業政策議題，並附上4張與團隊及農委會官員在辦公室內開會的照片，讓外界一窺立委工作幕後情形，文章不禁獲得超過5000個讚，更獲得大批網友留言肯定；而高金座位後方掛的一幅偌大原住民紋面婦女肖像，尤其吸引目光。
高金素梅22日在臉書發表文章《原住民族農業政策 向前推進》，內文指出，原住民保留地農牧用地佔全台山坡地農業生產面積將近60%，原住民農民在台灣糧食生產上扮演重要角色，但長期以來農委會並未對此提出符合部落需求之農業政策。上月她針對原住民族部落農業議題質詢農委會，請農委會一個月內提出「原住民族農業改善方案」；農委會副主委陳駿季21日率同業務單位來訪，具體討論如何落實部落農業的輔導與改善方案，包含：農民輔導如何規劃落實、資源運用及產業鏈的結合。同時有關部落休閒農業與林下經濟項目的增加，也一併納入考量。
高金素梅隨文附上4張照片，照片中高金與12位團隊及來訪人士開會，人潮眾多將辦公室長桌全坐滿；大家神情專注，更有不少人手拿著筆認真做筆記，現場氣氛相當嚴肅。辦公室內陳列著各式獎盃、感謝狀、活動照片與原住民元素相關擺飾；值得注意的是，高金座位後方掛著一幅相當巨大的原住民紋面婦女肖像，該肖像所掛位置顯眼、一進辦公室就能看到，相當吸引目光。
此文一出，獲得超過5000個讚與破百次分享，網友紛紛留言：「高金委員的沉穩冷靜，一切實事求事，令人敬佩」、「高金委員是最捧的第一名的立法委員！」「最棒的高金委員團隊」、「令人尊敬的高金委員，難怪可以拿下最高票」、「現場擺件很有意思」、「很有品味的辦公室」、「從辦公室的陳設就能看出一個委員的層次」、「後面那幅畫好大好特別」、「那幅畫很引人注目」、「辦公室不忘掛原住民婦女肖像，可見對原住民的愛貫徹高金委員意志」。
(中時新聞網)
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