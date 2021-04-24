沒想到現在NBA官方年度MVP排行榜前3名全由長人包辦！24日最新公布的官方MVP榜，繼續由金塊中鋒「小丑」約基奇占據榜首，看來他本季確實奪下年度MVP呼聲很高，暫居第2的是七六人中鋒恩比德，第3則是公鹿前鋒「字母哥」阿提托康波。

約基奇在金塊的重要性，在當家射手穆雷13日宣告左膝前十字韌帶撕裂報銷之後完全展現，他上周帶領金塊搶到4勝0敗，場均更拿29.5分、12.5籃板及7.8助攻，甚至在22日金塊與拓荒者比賽，他幫助金塊所有先發都至少拿下12分。

如同「俠客」歐尼爾所預測，他認為本季年度MVP將在約基奇與恩比德兩人當中擇一，恩比德本季場均30.1、11.1籃板及1.4火鍋，就算七六人最近受到主控班西蒙斯缺陣影響苦吞3連敗，他們戰績仍可高居東區首位，恩比德表現最關鍵。

最新一期的NBA官方年度MVP排行榜前10強依序如下：約基奇、恩比德、阿提托康波、東契奇(獨行俠)、柯瑞(勇士)、利拉德(拓荒者)、里歐納德(快艇)、詹姆斯(湖人)、保羅(太陽)及戈貝爾(爵士)，籃網明星後衛厄文目前跌到第14名位置。

(中時 )