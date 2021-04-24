台中7歲男童21日到私人道館上柔道課，遭學長、教練輪流重摔20多次後，送醫發現顱內嚴重出血，經開顱手術後呈現腦死，恐成為植物人。檢方偵訊時，教練坦言過程中曾對男童重摔多次，全案依過失傷害罪嫌偵辦，經台中地檢署問訊後，檢方因需傳喚其他證人及調查相關證據，考量教練無逃亡之虞，已裁定請回。

看著孩子躺在病床上，家屬不忍又氣憤，昨出面指控，小孩被摔到躺在地上、無法起身，教練竟還說「根據我的經驗，這是演的」，而何姓教練在接受偵訊時都強調「是依照正常訓練」。台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，檢察官認為教練無逃亡之虞，且還要調閱相關證據、釐清案情，裁定教練請回。

黃姓男童遭柔道教練及學員輪流重摔，導致顱內出血、腦死，家長不捨守護在加護病房外，期待奇蹟出現。 （王文吉攝）

家屬出示影片，身高多出1個頭的學長，拉著男童練習側摔或過肩摔；男童半推半就求饒，仍被學長強拉側摔，趴在地上無法起身。陪同上課的男童舅舅表示，外甥才學柔道2個禮拜，一共上8次課，疑還未學會護身倒法，事發當晚被學長摔了20多次，教練也出手至少7次。

男童舅舅說，外甥當晚7點開始上課，過程多次作嘔，教練竟無情表示「以後上課前別讓他吃這麼多」，接著點名2名學長輪流摔人，外甥多次求救直喊「我的頭、我的腳，不要了啦！」男童舅舅不捨表示，外甥知道再爬起來一定會再被摔，教練竟語帶威脅說「起來喔！不起來換我摔你」，最後真的自己出手。

男童舅舅控訴教練教學過當，放任學員重摔外甥，非但沒有上前制止，外甥已經雙膝跪地求饒，仍不為所動。外甥最後躺在柱子後面沒反應，自己上前查看，驚見外甥些微抽蓄，臉色、嘴唇發白、眼睛翻白。地檢署檢察官複訊後，認定仍有證據須調查釐清，將傳喚其他證人，故將教練請回，配合後續調查。

(中時新聞網)