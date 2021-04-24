陸外交部長王毅23日晚間在北京與美國對外關係委員會舉行視訊交流。談到台灣問題，王毅表示，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，打「台灣牌」非常危險，是在「玩火」。

王毅從戰略層面就如何看待中美關係談了五點看法：第一，希望美國客觀認識和理性對待中國的發展。第二，希望美國與中國走出和平共處、合作共贏的新路。第三，希望美國尊重和包容中國自主選擇的道路和制度。第四，希望美國踐行真正的多邊主義。第五，希望美國停止干涉中國的內政。

其中在「希望美國停止干涉中國的內政」中，王毅指出，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，堅持一個中國原則、反對台獨、維護台海地區和平穩定也符合美國的戰略利益。

他又稱，「打台灣牌非常危險，是在玩火」。王毅說，「兩岸實現統一是歷史大勢。我們願繼續以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，同時堅決反對任何形式的台獨分裂活動」。

王毅表示，希望美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，不要試圖挑戰和突破中方政策的底線。

(旺報 )