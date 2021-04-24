一蘭拉麵將要進駐台中！日本人氣排隊拉麵「一蘭拉麵」目前在台灣開設的2間分店都位在台北市信義區，讓居住在外縣市的民眾只有在來台北的時候，才有機會品嘗，如今一蘭拉麵公布，將在台中開旗艦店，地點尚未決定。

許多台灣人到日本必吃的一蘭拉麵，在2017年正式進駐台北市信義區，先後開了兩間店，台北市本店位在台北市信義區的松仁路上，另一間分店則開在新光三越A11裡面、信義區松壽路上，引起排隊潮，常常到了深夜仍可見本店門外大排長龍。

而一蘭拉麵也宣布，今年將跨出台北，在台中市開第三間分店，提供的餐點與台北店相同，都是販售豚骨拉麵、配菜和甜點，讓其他縣市的民眾，不用出國也可以品嘗道地的日本拉麵，預計在今年夏末秋初開幕，但店面的詳細位置尚未公布。

消息曝光後，引發網友熱烈討論，「不用費盡心力跑台北」、「這消息太突然了」、「以後不用特地跑去台北吃了」、「希望未來高雄也能開店」、「總算有間近一點的店」、「好期待喔！」

(中時新聞網)