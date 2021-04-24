中國大陸外交部長王毅23日晚間在北京與美國對外關係委員會舉行視訊交流。對於有論調將中美之爭形容為「民主和威權」之爭，王毅表示，這是以意識形態劃線，將世界各國標籤化，「但民主不是可口可樂，美國生產原漿，全世界一個味道」。

王毅表示，任何勢力都沒有資格否定其他國家選擇的道路，任何國家也不會按照別人的好惡來改造自己的制度，歸根到底，制度和道路是對還是錯，還是要由本國人民來判斷來決定。

他說，中方從不照搬外國模式，也不輸出意識形態，不要求別國複製中國的做法，而是主張各國都走符合自身國情和民眾需要的發展道路，彼此之間相互尊重，相互借鑒。

他指出，最近有種論調，將中美之爭渲染為「民主和威權」之爭，以意識形態劃線，將世界各國標籤化，「但民主不是可口可樂，美國生產原漿，全世界一個味道」，如果地球上只有一種模式、一種文明，這個世界就會失去了生機，沒有了活力。

王毅表示，僅僅因為實行民主的形式跟美方不一樣，就給中國扣上「威權」、「專制」的帽子，這本身就是不民主的表現，如果打著民主、人權旗號搞價值觀外交，干涉他國內政，人為製造分裂和對抗，只會引發動蕩甚至災難。

(旺報 )