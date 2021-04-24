新北市15日發生台灣本島首例牛結節疹確診病例，全台警戒，花蓮縣雖然零確診，縣府為了防範未然，取得農委會提供的5200劑疫苗後，昨先至花蓮種畜繁殖場協助施打，今天則優先以縣內5座乳牛場、2500頭牛隻接種疫苗，後續將配合各牛場運作時間，趕在27日前替全縣所有牛隻施打疫苗。

繼去年7月金門發生牛結節疹疫情，農委會15日公布新北林口一肉牛場確診牛結節疹，成為台灣本島首例，行政院緊急向疫苗銀行簽約採購18萬劑牛結節疹疫苗，全台16萬頭牛預計在1星期內完成接種。

牛結節疫苗昨抵花蓮後，花蓮防疫所也派員先到花蓮種畜繁殖場協助施打。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

5200劑牛結節疫苗昨抵花蓮。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府日前召開牛結節疹防疫會議，召集各鄉鎮市公所等相關單位，訪視全縣101座牛場，4900頭牛隻訪視，結果均正常無異狀；縣府為了防範未然，由農業處責請花蓮防疫所，在疫苗抵花前，先行規畫後續的疫苗施打人力，盼能在最短時間內完成縣內所有牛隻施打疫苗。

18萬劑牛結節疹疫苗前天深夜抵台後，防疫所派遣專人專車北上領取5200劑疫苗返抵花蓮，隨即進行疫苗施打作業，先到花蓮種畜繁殖場協助施打，並配合中央台灣牛奶保衛戰，優先以縣內5座「乳牛場」，2500頭不分年齡大小的牛隻接種，其餘的疫苗將陸續配置到其他牛場，以最快速度完成接種作業。

農業處長吳昆儒指出，今天疫苗開打優先以「乳牛場」開始，經瞭解，目前縣內飼養乳牛約有5戶，計2500頭牛，且不分年齡大小牛隻一律施打，防疫所後續將配合各牛場運作時程，進行疫苗施打，呼籲各牛場配合，齊力替防疫工作做到最高戒備。

防疫所長周黃得榮強調，牛結節疹為甲類動物傳染病，防疫工作不能有漏洞，為保護縣內畜牧產業永續發展，一旦發現牛隻確診時，應主動通報，後續進行撲殺才可請領撲殺補償金，若沒有主動通報而被防疫人員發現，將依照動物傳染病防治條例，最高可罰新台幣100萬元。

(中時 )