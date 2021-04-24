騎機車右手被噴液體 下秒車縫中鑽出灰色野獸他嚇瘋飆髒話（取自臉書「重機車友❘各區路況、天氣回報中心」）

1名網友日前騎車在路上，右手的把手突然感覺被不知名液體噴到，當下嚇得用3根手指抓著把手騎車，沒想到約莫10秒後更嚇人的事發生，竟是1隻約手掌大的灰色老鼠從機車的縫隙中鑽出，一路爬到把手、儀錶板上；嚇得機車上2人放聲尖叫、沿路狂罵髒話；許多網友則笑說「真的嚇鼠人」、「真天竺鼠車車」。

坐在後座的網友錄下影片，影片則由其他網友轉PO至臉書「重機車友❘各區路況、天氣回報中心」中，影片視角由坐在機車後座的網友拍攝，他說前方的駕駛友人騎車到一半突然感覺右手被噴到莫名液體，該駕駛於是使用「3指神功」，用3隻手指抓住握把邊緣，讓原PO看了相當不解，結果沒想到影片約過了10秒竟出現驚奇的「生物」。

1隻約手掌大的灰色老鼠從機車的縫隙中鑽出，一路爬到把手、儀錶板上；嚇得機車上2人放聲尖叫。（圖／翻攝自臉書「重機車友❘各區路況、天氣回報中心」）

影片中，突然有1隻身長約10公分的大灰鼠從機車板金內的縫隙鑽出，一路爬到機車的手把上，老鼠看似沒有任何驚恐神情，甚至差點親到駕駛的右手；嚇得該駕駛趕緊放手，而拍攝影片的網友也當場放聲尖叫，2人沿路狂罵髒話，機車也騎得搖晃不已；短短18秒影片吸引上千位網友關注。

許多網友留言說，「感覺那濕濕的應該是尿」、「這太驚悚了吧」、「老鼠表示：煞車線我咬斷了」、「真天竺鼠車車」、「自己寵物自己要收好」、「帶寵物出門要把牠關好或是固定好啊」、「最後老鼠是不是起飛了」、「好噁心又好好笑」、「鼠鼠最後表示：我在天上飛」、「真的是嚇鼠人」。

(中時新聞網)