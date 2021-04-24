高雄市1名邱姓男子曾是救難協會一員，曾參與八八風災義勇軍，堪稱救災無名英雄，但他卻在2019年9月因細故與牌友發生爭執，一怒之下持刀刺死牌友，由於得支付家屬20萬和解金，正當邱男為籌款懊惱時，20多年前因溺水曾被邱男救起的陳姓男子，意外得知台灣省青果運銷合作社高雄分社保險箱藏著數百萬現金，為了報救命之恩，竟然與邱男合謀，一起幹下保險箱竊案，得手80萬元。

本刊調查，48歲的邱姓男子20多年前曾是救難協會的一員，而不少年輕人喜歡至荖濃溪泛舟、戲水，一名當年20多歲的陳姓男子，就在荖濃溪溺水時，遭激流沖刷腳撞到石頭被壓斷，身為救難人員的邱男趕抵將陳男救起，兩人因此成為好友，經常在一起喝酒、出遊。

邱姓男子曾是救難協會一員，20多年前曾在荖濃溪救過溺水的陳姓男子。（圖／讀者提供）

邱男不僅參與救難，在高雄八八風災重創當時的六龜鄉，向來以泛舟、溫泉聞名的荖濃、寶來村，災後對外交通、通訊完全中斷，兩村形同「孤島」，救難人員和物資無法橫越湍急的荖濃溪，面臨缺糧危機時，當地泛舟業者主動組成義勇軍，投入救災行列，邱男即是其中一員，原本是救災救難的無名英雄的他，卻在無意間成了殺人犯！

2019年9月15日，平常靠打零工維生的邱男，在左營區雇主屋內和友人聚集喝酒、打牌，邱當時收下任姓友人要換零錢的3000元，身旁的陳姓男子突然抽走1000元，兩人起口角衝突，邱男憤而持刀刺向陳的胸口，導致陳一刀斃命。

邱、陳2人去年4月合謀侵入旗山區青果合作社，竊走保險箱80多萬。（圖／翻攝自Google Map）

邱男殺人後，因在法庭上允諾可先付30萬，當庭先付10萬給家屬，但後來無力賠償，和好友陳男訴苦，陳為了報多年前的救命之恩，提議行竊台灣省青果運銷合作社高雄分社保險箱，2人合作偷走80萬現金，以為神不知鬼不覺，但最後仍被警方查獲。

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(中時新聞網)