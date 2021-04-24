高雄邱姓男子為付失手殺死人賠償家屬的和解費，和好友陳男於去年4月聯手入侵台灣省青果運銷合作社高雄分社行竊，2人持破壞剪和鐵棒撬開鐵捲門後，偷走5萬元現金，並搜刮保險箱現金後逃逸，但青果社卻對外聲稱遭竊249萬3650元，奇怪的是，警方僅查扣80萬1千元，旗山分局逮到2人後，高雄橋頭地院審理今年2月依竊盜罪判處陳、邱2人各11個月和1年2個月有期徒刑。

本刊調查，陳姓男子（50歲）30多年前因前往荖濃溪戲水，發生溺水意外，被當時擔任救難協會救難人員的邱姓男子救起，2人從此成了好友。

2019年9月15日，邱男不慎一刀刺死牌友，陳男得知好友邱男為了先支付死者家屬20萬和解金，一籌莫展，為報多年前救命之恩，於是和邱提議行竊旗山區的青果合作社高雄分社保險箱，2人偷走5萬元現金和保險箱內80萬1千元後逃逸。

旗山分局警方獲報，調閱監視畫面並採集現場留下的1根鐵棒DNA，查出邱男和陳男涉案移送，雖當時青果社聲稱遭竊249萬3650元，但警方僅查扣80萬1千元，案經橋頭地院審理時，法官傳喚青果社總務和會計人員，女會計指保險箱金額通常維持在1百多萬，總務也證稱青果社營運不善，有時會積欠薪資金額不超過50萬。

邱、陳2人當時以鐵棒支撐鐵捲門侵入行竊。（圖／讀者提供）

法官審酌邱、陳2 人不思以正當方法獲取財物，竟攜帶兇器、毀壞門扇手段，侵入青果合作社竊取財物，考量青果合作社成立是以共同運銷的方式，為社員辦理各項農產品的內外銷，2人行竊青果合作社連帶影響農民權益，造成社會不安，但念及陳男已賠償青果社10萬，邱男賠2萬元，依竊盜罪判處陳、邱2人各11個月及1年2個月有期徒刑。

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(中時新聞網)