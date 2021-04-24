台鐵又出事！今早太魯閣號405車次在武塔車站碰撞不明物體，導致車次及北迴線上下部分列車將延遲。而一名自稱在該列車上的乘客表示，列車經檢查後並無異常，目前已正常行駛。
臉書專頁《合鐵事故通報平台》今早發文表示，台鐵太魯閣號405車次今（24日）在武塔車站生不明物碰撞事件，導致車次及北迴線上下部分列車將延遲。
貼文引起網友討論，「怎麼又是太魯閣撞到東西啊」、「嚇到吃手手」。不過，一名自稱是在該列車上的旅客表示，列車經過檢查後並無異常，目前已經正常行駛中。
(中時新聞網)
台鐵又出事！今早太魯閣號405車次在武塔車站碰撞不明物體，導致車次及北迴線上下部分列車將延遲。而一名自稱在該列車上的乘客表示，列車經檢查後並無異常，目前已正常行駛。
臉書專頁《合鐵事故通報平台》今早發文表示，台鐵太魯閣號405車次今（24日）在武塔車站生不明物碰撞事件，導致車次及北迴線上下部分列車將延遲。
貼文引起網友討論，「怎麼又是太魯閣撞到東西啊」、「嚇到吃手手」。不過，一名自稱是在該列車上的旅客表示，列車經過檢查後並無異常，目前已經正常行駛中。
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