台鐵又出事！今早太魯閣號405車次在武塔車站碰撞不明物體，導致車次及北迴線上下部分列車將延遲。而一名自稱在該列車上的乘客表示，列車經檢查後並無異常，目前已正常行駛。

臉書專頁《合鐵事故通報平台》今早發文表示，台鐵太魯閣號405車次今（24日）在武塔車站生不明物碰撞事件，導致車次及北迴線上下部分列車將延遲。

貼文引起網友討論，「怎麼又是太魯閣撞到東西啊」、「嚇到吃手手」。不過，一名自稱是在該列車上的旅客表示，列車經過檢查後並無異常，目前已經正常行駛中。

(中時新聞網)