國民黨組發會主委兼高雄市黨部主委李哲華23日表示，「2022重新贏回高雄市長」是市黨部的最大明確目標，高雄並非民進黨的天下，否則2018年韓國瑜就不會當選，何況從最新民調來看，蔡政府民調大幅下跌，顯見民眾對治安、工安、食安的「三不安」成綠營警訊。李也坦言，針對下屆市長競逐人選已有「腹案」，待黨內主席改選後，會把相關提名作業提到常會上。

李哲華23日接受香港媒體《中評社》訪問指出，根據《TVBS》20日公布之最新民調，多位蔡政府官員及首長或民代滿意度皆重挫，甚至在六都敬陪末座，這對綠營而言是強烈警訊。李直言，他不認為高雄是民進黨的天下，也絕對不是鐵板一塊，否則韓國瑜2018年就不可能當選；他認為高雄市民其實是非常理性、具有高度判斷力的。

李哲華強調，站在國民黨立場而言，如何在2022年推出適合的市長人選、如何提出好的市政願景進一步感動市民，這些是他們必須做的事，雖然國民黨2022年有機會，但國民黨最重要的仍是要做好準備。至於2022年高雄市長選舉，國民黨會否擔憂「無母雞」？李則表示，他從去年11月兼任市黨部主委以來，國民黨的支持度一直在提升。

針對國民黨2022年高雄市長要派誰出征？李哲華坦言，目前已有些「腹案」，7月24日國民黨要先經過黨主席改選，之後整體人選與佈局才比較完整，時間也才會比較成熟；待黨內選舉底定後，才會把相關提名作業提到常會上。

(中時新聞網)