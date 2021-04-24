找工作除考量自身能力外，薪資、福利也是一大關鍵。一名女網友在網路公開徵管家，光是試用期薪資就高達4萬元，另還有1800元的伙食費及津貼，更保證3個月後月薪調漲為「5萬以上」，年終一個月，優渥條件令不少人躍躍欲試。

原PO在臉書社團《台北求職站》徵管家，工作地點位於士林區仰德大道二段，陽明山的一處私宅。她開出試用期每月4萬元的薪資外，還有1800的伙食費加上津貼，3個月後薪資調整為4萬5千元，再加上原本1800的伙食費及津貼，保證月薪5萬、年終一個月以上。

原PO表示，福利部分則是每個月月休4天，三節、生日皆有禮金，除基本勞健保，還有團保及眷屬保險，求職者須提供良民證，與銀行有良好信用往來，無A、B、C肝炎，更沒有肺部型傳染疾病，因此需繳交基本健康報告，以會洗燙衣物為優先人選，工作需與其他3位管家相互支援合作，供食宿，且為二人一室，提供全日空調、洗脫烘設備，PO文者還強調以上條件，有利於存錢。

貼文曝光後，令不少網友相當心動，有人好奇訊問使否有年齡限制及工作時間，對此，原PO則回應「希望年齡是32至58歲，沒有固定上班時間，但休息時間很多，晚上9點半過後可自由安排個人時間」，不過一間豪宅有4個管家，讓不少人直呼「被貧窮限制了想像」。

(中時新聞網)